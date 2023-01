Radfahrer kracht auf Auto - Unbekannte brechen in Gärtnerei ein

Die Polizei in Jena hatte es am Montag unter anderem mit einem Einbruch zu tun. (Symbolbild)

Jena. Ein Auffahrunfall, eine Unfallflucht, ein Einbruch und Sachbeschädigung beschäftigen die Polizei in Jena seit Montag.

In der Weigelstraße ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall. Laut Polizei fuhr eine 36-jährige Autofahrerin in der Weigelstraße in Richtung Rathausgasse. Hier musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der 24-jährige Radfahrer hinter ihr bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls beschädigte der Mann die Heckscheibe des Autos. Er verletzte sich dabei am Kopf. Nach Angaben der Polizei trug der Mann keinen Helm. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Unfallverursacher flüchtet

Am gestrigen Vormittag bemerkte eine 59-Jährige Beschädigungen an ihrem Auto. Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag touchierte ein unbekanntes Fahrzeug in der Werner-Seelenbinder-Straße geparkten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Einbruch in Jenaer Bäckerei - Täter gelangte an Kassen und Tresor

Einbruch in eine Gärtnerei

Unbekannte brachen auf das Gelände einer Gärtnerei in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Dafür kletterten sie über einen Zaun und drangen anschließend in den Aufenthaltsraum ein. Hieraus entwendeten sie einige Schlüssel, stahlen aber nichts weiter. Danach gingen sie zu dem angrenzenden Wohnhaus und versuchten erfolglos, die Eingangstür aufzubrechen. Die Ermittlungen wurden von der Polizei aufgenommen.

Scheiben an Haltestelle zerstört

Unbekannte haben drei Scheiben eines Haltestellenhäuschens in der Kahlaischen Straße zerstört. Die Tatzeit wird von der Polizei auf Montagabend (zwischen 23.17 und 23.40 Uhr) eingegrenzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641/810 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.