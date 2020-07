Jena. In Jena ist ein Radfahrer mit einer Straßenbahn kollidiert. Der 35-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbahn im Krankenhaus

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn kam es am Dienstagnachmittag in Jena. Laut Polizei überquerte ein 35-Jähriger mit seinem Rad die Straßenbahnschiene und wollte aus Richtung Wehr kommend in Richtung Gewerbegebiet fahren. Dabei habe der Radfahrer eine herannahende Straßenbahn übersehen und es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde der junge Mann nur leicht verletzt, wurde aber trotz allem ins Klinikum Jena gebracht.