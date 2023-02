Radio- und Fernsehempfang in Jena stark eingeschränkt

Der Empfang via Antenne ist am Montag eingeschränkt. (Symbolbild)

Jena Sendeanlagen müssen wegen einer Wartung abgeschaltet werden. Diese Sender sind betroffen:

Wegen Wartungsarbeiten an der Sendeanlage auf dem Inselsberg kommt es am Dienstag in Jena zu starken Einschränkungen beim Radio- und Fernsehempfang über Antennen. Maßgeblich ist der Empfang aller Sender über DVB-T2 betroffen. Die Ausstrahlung über UKW und DAB ist durch die Wartung nicht eingeschränkt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 15 Uhr an.

Wie der MDR berichtet, wird es am 6. März zu weiteren Wartungsarbeiten kommen. Einschränkungen sind dann beim Empfang über UKW zu erwarten. Die Arbeiten sollen von etwa 10 bis 13 Uhr andauern.