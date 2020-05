Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radwegebau ohne Knaller

Wenn im heutigen Lokalteil ein Lied auf die Corona-widerständige Bau-Branche gesungen wird, dann sei kurz auf ein soeben dennoch gescheitertes Bau-Projekt hingewiesen: die Radweg-Unterführung unterm Westbogen der Camsdorfer Brücke. Und das hat nichts zu tun mit Pandemie und allgemeiner Krise, sondern mit dem Ergebnis Jahrzehnte währender Abwägungen. Die Entscheidung stellt einen Sieg dar, den sich viele Naturschützer an die Fahne heften können, die hartnäckig auf den geschützten Auenwald unterm Brückenbogen hingewiesen haben. Dennoch: Der Autor dieser Zeilen outet sich als jenem Kreis von Leuten zugehörig, die die Entscheidung bedauern. Ich halte es nach wie vor für berechtigt, einen Blickwinkel anzusetzen, der nicht nur das Stück inkriminierten Radweges im Auenwäldchen umfasst. Seltsam bleibt doch, dass mit dem jetzigen Entscheid zwei „ökologisch wertvolle“ Fraktionen unversöhnt bleiben: Artenschützer und Radfahrer. Meines Erachtens hätte der Radweg das Biotop nicht zerstört, sondern nur sanft durchstochen. Die ärgerliche oberirdische Unterbrechung des Nord-Süd-Radweges auf der Camsdorfer Brücke zu beenden, wäre ein gutes Signal gewesen: Jena forciert das von anderen Verkehrsarten nicht tangierte Radfahren. Ähnliche Entscheidungen an anderen Orten der Stadt ließen sich mit dem Paradebeispiel der Camsdorfer Brücke untermauern, die Lust am innerstädtischen Autofahren nähme weiter ab, und in den globalen Fledermaus- und Schwalben-Familien spräche es sich rum: In Jena, da sind die Luft, das Grün und das Wasser noch in Ordnung. Brüssel hat die Corona-Krise soeben genutzt, viele Autostraßen für den Radverkehr zu separieren. Jena hat lediglich die schnellere Wiedernutzung des baulich lange gesperrten Lobeda-Radwegs gesichert. Status quo. Nix Neues.