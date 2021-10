Rallye ab Stadtroda mit dem Kult-Auto der DDR

Dieter Meyer aus Stadtroda organisiert am 16. Oktober seine erste „Trabant-Rallye" über 80 Kilometer. Im Bild ist er mit seinem „Safety-Car“ zu sehen.

Stadtroda. Für die Veranstaltung am 16. Oktober in Stadtroda werden noch Mitfahrer gesucht

Dieter Meyer, Inhaber einer Autowerkstatt in Stadtroda und selbst begeisterter Trabant-Fahrer, freut sich auf den 16. Oktober. An diesem Tag organisiert er zusammen mit Freunden und Bekannten seine erste „Trabant-Rallye“ mit Start in Stadtroda und mit Ziel auf der Buswendeschleife im benachbarten Geisenhain.

2019 hatte Meyer schon eine „Trabant-Ausfahrt“ durchgeführt. „Damals hatten wir durch unsere Kolonnen-Fahrt ganz schön in den Straßenverkehr eingegriffen. Wir mussten einige Male rechts ranfahren, um die Autos hinter uns vorbeizulassen. Und dann kam es auch zu riskanten Überhol-Manövern“, sagte Meyer.

Bei der jetzt anstehenden Rallye ist eine Fahrt in der Kolonne eigentlich ausgeschlossen.

Die Teilnehmer erhalten ein Bord-Buch. Sie starten einzeln und im Abstand von einer Minute. „Sicherlich ist es möglich, dass unterwegs mal zwei, drei Autos hintereinander fahren. Das sollte aber den Verkehr nicht so stark beeinflussen“, sagte Meyer.

Bisher konnte er schon 20 Fahrzeuge samt Fahrer und Co-Piloten auf seiner Teilnehmerliste eintragen. Das Gros fährt das Kult-Auto der DDR, einen „Trabant“. Aber auch Wartburgs und Skodas fahren mit.

Das Fahrerfeld ist noch nicht komplett. „Wir würden uns schon noch über einige weitere Teilnehmer freuen. Wenn wir am Ende 30 Starter sind, wäre das klasse“, sagte der Organisator. Über 80 Kilometer führt die Rallye. Unterwegs warten zwei Prüfungen. Dazu kommen einige Durchfahrtskontrollen, „wir wollen ja, dass alle Autos die gleiche Strecke absolvieren.“ Das Gros der 80 Kilometer führt durch den Saale-Holzland-Kreis. Es gibt aber auch zwei Abstecher in benachbarte Landkreise.

Um 9 Uhr ist Treffpunkt der Teilnehmer. Die Einweisung erfolgt um 9.45 Uhr. Pünktlich 10 Uhr verlässt das erste Fahrzeug den Parkplatz. Der erste Kilometer führt durch Stadtroda. „Mehr wollen wir aber zur Streckenführung noch nicht verraten“, sagte Meyer.

Gegen 12 Uhr werden die ersten Fahrzeuge in Geisenhain zurück erwartet. Für 14 Uhr plant Meyer die Siegerehrung.

2022 wird es auf jeden Fall die zweite Rallye geben. Am liebsten will er dann die Veranstaltung schon im Monat September durchführen.

Samstag, 16. Oktober, ab 9 Uhr; Wer noch mitfahren will, meldet sich bei Dieter Meyer unter 036428/49072