Wanderwege und das Saaleufer von Müll befreien können Einwohner in der Region Camburg am 19. September.

Der Herbstputz steht an: Der Heimat- und Geschichtsverein Camburg lädt zum „World Cleanup Day am 19. September. Weltweit nehmen an diesem Tag Bürger Müllsäcke in die Hand und räumen Unrat weg. Wir sprachen mit dem Camburger Organisator Danny Schönau.