Jena. Unbekannte Täter zerstörten mehrere Fensterscheiben des Reha-Zentrums in Jena.

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter mehrere Scheiben des Reha-Zentrums in der Ebereschenstraße in Jena, teilte die Polizei mit.

Die Randalierer schmissen vermutlich Steine gegen die Scheiben. Im unteren Bereich der Fenster konnten die Beamten mehrere Einschläge feststellen.