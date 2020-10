Randaliert im Bauwagen: Jugendtreff in Dorndorf-Steudnitz unbrauchbar

Der bunte Bauwagen des Rainbow-Jugendprojektes aus Dorndorf-Steudnitz ist wiederholt das Ziel dreister Eindringlinge geworden. Wie die Polizei mitteilte, war dort am Montag eine entsprechende Anzeige erstattet worden, die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Holzland ermitteln jetzt.

Dass Unbefugte sich Zutritt zu der mobilen Unterkunft der Jugendgruppe in Dorndorf-Steudnitz verschafft hatten, war in einem Video zu sehen, dass Dorndorfer Jugendliche in den sozialen Netzen entdeckt haben. Auf diesem war zu erkennen, dass vier Personen am Sonntagabend mit einfacher körperlicher Kraft die Bauwagentür geöffnet und sich so Zutritt zum Bauwagen verschafft hatten. Im Inneren rauchten sie, tranken und sprangen schließlich so lange auf einer Bank herum, bis diese zerbrach.

Ob die Täter im Anschluss noch etwas entwendeten, könne derzeitig noch nicht gesagt werden, hieß es auf Nachfrage bei der Polizei. Die Ermittlungen liefen.

Dritter Übergriff auf den Bauwagen

„Es war dies der dritte Übergriff auf den Bauwagen, den sich unsere Jugendlichen als Treffpunkt hergerichtet hatten“, erzählt Monique Rüttger. Sie betreut als Mitglied des Vereins Alte Schule in Dorndorf-Steudnitz auch das Jugendprojekt Rainbow. „Beim letzten Mal, vor zwei, drei Wochen, haben die Eindringlinge den Bauwagen innen und außen mit Graffiti beschmiert. Und das Mobiliar ist Stück für Stück kaputt gemacht worden. Jetzt ist auch die letzte Bank zerstört, leere Bierflaschen liegen herum, der Wagen ist im Prinzip nicht mehr als Treffpunkt nutzbar“, berichtet sie.

Die Enttäuschung darüber sei nicht nur bei den Jugendlichen groß. „Dass junge Leute in unserem Wagen feiern, zeigt eigentlich, dass Jugendliche in Dorndorf-Steudnitz einen Treffpunkt brauchen. Aber warum haben sie nicht den Kontakt zur Rainbow-Gruppe gesucht, um vielleicht hier mitzumachen, sondern haben sich statt dessen unbefugt Zutritt verschafft?“

Diese Frage würde Rüttger gern von den Tätern beantwortet wissen. Deshalb hofft sie, dass die polizeilichen Ermittlungen Erfolg haben. So sind DNA-Proben und diverse Dinge aus dem Bauwagen als Beweismittel von den Polizeibeamten sichergestellt worden, die bei der Aufklärung der Tat helfen sollen, ebenso das aufgezeichnete Video.