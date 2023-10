Rap-Abend oder gemütliche Strickstunde? Wochenendtipps für Jena

Jena. Zwischen Christopher Street Day in Jena und Reinstädter Landmarkt: Unsere Wochenendtipps für Jena und das Umland.

Da ist einiges los am kommenden Wochenende in Jena und Umgebung. Hier unsere Top 4:

1. Bunte Demo zum CSD

Die wohl größte Veranstaltung an diesem Wochenende in Jena dürfte der Christopher Street Day werden, bei dem ein Spendenaufruf tatsächlich die benötigten 10.000 Euro eingeholt hatte und das Event dadurch steigen kann. Höhepunkt ist dabei die Demo am Samstag. Diese startet 12.30 Uhr am Westbahnhof; im Anschluss, von 15 bis 19 Uhr, gibt es dann das Rasenfest auf der Rasenmühleninsel im Paradiespark. Beides ist kostenfrei. Eine Aftershow-Party gibt es auch: Ab 22 Uhr findet diese im F-Haus statt.

2. Smells Like Party

Liebhaber von Rap können sich am Freitag auf die „Smells Like Party“-Veranstaltung im Jenaer Club Wagner MVZ freuen. DJ Aei Kei One, Nico Danger und StereoIde legen die „besten Rap Songs der goldenen Zeit und von heute“ auf, wie es in der Ankündigung der Veranstaltung heißt. Am Mikrofon wird Anachronix auftreten, Musiker und Produzent aus Malta, der vor allem Hip Hop und Remixes produziert. Einlass ist ab 22 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 10 Euro

3. Buchvorstellung

Wer es lieber entspannt haben möchte am Wochenende, kann zur Buchvorstellung „Wie warme Socken für die Seele“ von Susanne Oswald gehen. Diese ist am Samstag ab 18 Uhr bei Thalia am Leutragraben 1. Susanne Oswald „öffnet die Tür zu ihrer Strickladenwelt und lädt dich auf eine gemütliche Strickzeit mit Lesung ein“, heißt es in der Info. Eigenes Strickzeug mitzubringen, ist ausdrücklich erwünscht.

4. Reinstädter Landmarkt

Am Sonntag ist wieder Landmarkt in Reinstädt. Zwischen 11 und 17 Uhr werden an 35 Ständen regionale Produkte und Handwerkserzeugnisse rund um die Kemenate und die Kirche von Reinstädt angeboten. Besucher können hier unter anderem Jungpflanzen und Kräuter kaufen. Neu auf dem Markt sind Anbieter von Heilkräutern sowie von Schafwolle, die als Langzeitdünger und Wasserspeicher im Garten dient. Für Kinder wird eine Bastelecke eingerichtet. Zudem wird das schon mehrfach auf dem Landmarkt aufspielende Dresdner Duo „Unfolkkommen“ auftreten. Die Kirche ist zur Besichtigung ab 13 Uhr geöffnet. Und ab 16 Uhr steht ein Orgelkonzert in der Kirche mit Normann Görl auf dem Markt-Programm.