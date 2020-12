Rasanter Anstieg von Corona-Fällen in Jena

Jena. Die Pandemiesituation in der Stadt Jena spitzt sich zu. Binnen eines Tages vermeldete der Fachdienst Gesundheit eine rasant gestiegene Zahl positiver Corona-Testergebnisse. Bis Mittwochabend (24 Uhr) wurden 113 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet, das Dreifache der Infektionszahlen vom Vortag. 39 Personen konnten als genesen eingestuft werden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Jena stieg damit auf 329,3 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Mit Sorgen schaut Amtsärztin Enikö Bán auf die Zahlen. "Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir die Segel streichen müssen, wir können nicht mehr alle Kontakte nachverfolgen, obwohl wir personell auf 70 Mitarbeiter und damit das Doppelte des Üblichen aufgestockt haben", sagte sie am Donnerstag beim Weihnachtsbesuch der Stadtspitze mit Oberbürgermeister Thomas Nitzsche und seinen Bürgermeistern im Gesundheitsamt. Die Stadtoberhäupter überbrachten den Dank an alle Mitarbeiter des stark geforderten Bereiches für ihre gute Arbeit und beste Wünsche für das Weihnachtsfest, an dem auch das Gesundheitsamt rund um die Uhr besetzt ist.

Nach Einschätzung von Bán liegt die zahl der in der Stadt tatsächlich mit Corona Infizierten deutlich höher. "Wir gehen von einer Dunkelziffer des Vier- bis Sechsfachen der registrierten Corona-Fälle aus", sagte sie. Hochgerechnet ergebe sich, dass sich in einer Stadt wie Jena täglich rund 500 Menschen neu mit dem Virus infizierten. Deshalb nutzte sie die Chance, um die Bürger noch einmal zu mahnen, ihre Kontakte auch über die Feiertage möglichst einzuschränken. "Anders bringen wir die Zahl nicht zum Sinken."

Nach Auskunft von Jenas Bürgermeister Christian Gerlitz sind weitere Pflegeheime von Krankheitsausbrüchen betroffen. In sechs der zwölf Jenaer Pflegeheime seien Mitarbeiter und Bewohner infiziert. Die von der Stadt verpflichtend gemachten Schnelltests in den Heimen habe sich als richtige Entscheidung erwiesen. "Allein am gestrigen Tag wurden 200 Schnelltests bei Besuchern gemacht, von denen sechs positiv waren. Den Betroffenen musste der Besuch von Angehörigen leider verwehrt werden, andernfalls hätten sie den Virus in die Einrichtungen eingeschleppt", erklärte er.

Die Entwicklung in den letzten Tagen zeige, wie brisant die Situation sei. Dass die zuständige Thüringer Ministerin Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen als "nicht praktikabel" beurteile, sei ein Unding, sagte Gerlitz. Die Stadt Jena habe seit zwei Wochen Alarm geschlagen, doch das Land habe zu wenig getan bisher. Die Stadt habe auch den Einsatz von Covid-Scouts in den Pflegeheimen organisiert und finanziert, die die Einhaltung von Pandemieregeln kontrollieren, die Einrichtungen dazu beraten und bei der Umsetzung unterstützen. Dafür wurden unter anderem Studenten und Bundeswehrangehörige geschult. (AS)