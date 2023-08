Rasenmäher Marke Eigenbau: Museum in Hummelshain stellt umfunktionierte Gegenstände aus

Luise Dumke an einer Spielwand und mit einer Pappmaché-Figur, die in der Upcycling-Sonderausstellung des Tante-Irma-Museums in Hummelshain zu sehen sind.

Hummelshain. Das Tante-Irma-Museum in Hummelshain beschäftigt sich in seiner aktuellen Sonderausstellung mit Upcycling. Dabei sind viele Dinge zu sehen, die einen neuen Nutzen gefunden haben.

Upcycling sei ein moderner Begriff, gleichzeitig aber ein „alter Hut“, sagt Rainer Berthelmann vom Tante-Irma-Museum in Hummelshain. Dort werden seit kurzem in einer neuen Sonderausstellung Dinge gezeigt, „die schon Oma und Opa anders verwendeten, als wofür sie erfunden worden waren.“ Denn das Museum wolle mit einem Augenzwinkern vermitteln, dass schon die Großeltern Upcycling konnten – da könne man das Bestreben, Gegenständen einen neuen Nutzen zu geben und so zum Ressourcenschutz beizutragen, noch so sehr als innovativ beschreiben.

Die in der Sonderausstellung zu sehenden Exponate sind bis zu 100 Jahre alt. „Nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gab es Notzeiten. Da hat sich gezeigt, wie sehr Menschen kreativ werden können, um zu überleben“, sagt Berthelmann. So ist beispielsweise ein Kartoffelkorb aus Aluminium zu sehen, der aus Bauteilen eines Leichtflugzeugs geschaffen wurde oder ein Rasenmäher, der über einen Waschmaschinenmotor angetrieben wurde und mit Stahlsägen schnitt. Auch wird gezeigt, wie zerknülltes Zeitungspapier beim Klogang behilflich sein konnte oder Teile eines Weihnachtsbaums noch in der Küche Verwendung fanden.

Bruder bastelte Rundfunkdetektor

Zu zwei weiteren Ausstellungsstücken hat Berthelmann eine ganz persönliche Beziehung. „Es ist ein Rundfunkdetektor dabei, den mein Bruder Dieter in den 50er-Jahren selbst gebastelt hat, um das richtige Programm zu finden, und der mir sehr am Herzen liegt“, sagt er. Ebenfalls kennt Berthelmann noch eine zur Rundbürste umfunktionierte Flaschenbürste, die seine Schwägerin bei ihrer Arbeit als Friseurin nutzte.

Rainer Berthelmann vom Tante-Irma-Museum in Hummelshain Foto: Marcus Voigt

„Allgemein habe ich bei der Gestaltung der Ausstellung wieder viel dazugelernt“, sagt Berthelmann. Das bestätigt auch die 14-jährige Luise Dumke, die das Team des Tante-Irma-Museums seit einiger Zeit unterstützt. „Hier kann man etwas über die Vergangenheit lernen und dabei auch alles anfassen und ausprobieren“, sagt sie.

Weitere Ausstellungen in Vorbereitung

Daneben haben es ihr auch zeitgenössische Upcycling-Produkte angetan, die unter anderem aus einem entsprechenden Wettbewerb des Thüringer Umweltministeriums stammen. Luise Dumkes Favorit in der Ausstellung ist eine Spielwand, an der Kinder allerhand Gegenstände ausprobieren können. Daneben sind ein zu einem Sitz umfunktioniertes Fahrrad und eine verbogene Klarinette, die jetzt ein Radio mit einer Lampe verbindet, zu finden.

Die Upcycling-Schau ist noch bis Ende September zu sehen. Es ist die dritte und damit auch letzte des Tante-Irma-Museums für dieses Jahr. Wie Rainer Berthelmann sagt, ist das Programm für das kommende Jahr bereits vorbereitet – Details will er aber noch nicht verraten.

Das Tante-Irma-Museum in Hummelshain ist sonntags von 14 bis 16 Uhr oder auf Anfrage geöffnet, der Eintritt frei. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0152/56879301 oder unter www.tim-hummelshain.de