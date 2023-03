Rassistischer Vorfall in Jenaer Straßenbahn - Radfahrer angefahren und verletzt

Jena. Die Polizei sucht Zeugen und den Geschädigten nach einem rassistischen Vorfall in einer Straßenbahn. Die Polizeimeldungen von Jena.

Rassistischer Übergriff in Straßenbahn

Wie die Polizei am Dienstag informierte, gab es bereits am vergangenen Mittwoch (8. März), im Zeitraum von 19.10 Uhr bis 19:20 Uhr in Jena einen Vorfall in einer Straßenbahn, bei dem ein Mann beleidigt und angespuckt wurde. So sei auf der Fahrt vom Löbdergraben in Richtung Jena-Nord/Zwätzen ein bisher unbekannter von einem ebenfalls bisher unbekannten männlichen Fahrgast rassistisch beleidigt zudem noch bespuckt worden. Die Kriminalpolizei Jena sucht nun nach dem Geschädigten und nach weiteren Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben und Hinweise zu Tat, Täter und/oder Geschädigten machen? Wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 81 2464 oder per Mail unter KPI.Jena@polizei.thueringen.de

Reifen zerstochen

Als ein 24-Jähriger am Montagvormittag zu seinem Auto kam, fand er er es mit komplett leeren Reifen vor. Vor dem Wochenende habe er seinen VW in der Anna-Siemsen-Straße ordnungsgemäß geparkt. In der Zeit habe ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand alle vier Reifen zerstochen. Hinweise zum Täter gebe es laut Polizei aktuell nicht. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Wand beschmiert

Wie am Montag bekannt wurde, beschmierten Unbekannte eine Betonwand am Jenzigweg, unweit der dortigen Schule. Insgesamt elf neue Schriftzüge in gelber Farbe seien laut Polizei angebracht worden hinterließen und verursachten einen mittleren vierstelligen Sachschaden.

Radfahrer angefahren

Ein 36-Jähriger fuhr am Montagmittag den Michael-Häußler-Weg in Richtung Naumburger Straße. Zwischen der Halte- und der Sichtlinie überquerte ein 13-jähriger Radfahrer die Straße. Der Autofahrer übersah den Jungen und fuhr den Radfahrer an. 13-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

