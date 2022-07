Ratespiel rund um Strom, Gas, Wasser in Jena

Jena. Erkenne deine Stadt (1): Sommerrätsel-Parcours in diesem Jahr mit Augenmerk auf den Jenaer Energie-Verbrauch

Und wieder drängt sich eine thematische Klammer in diesem Jahr auf. Unser traditionelles Sommerrätselspiel „Erkenne Deine Stadt“ soll 2022 wegen der aktuellen Energiekrise helfen, die Sinne zu schärfen für alles, was sich in der Stadt in Verbindung bringen lässt mit Gas, mit Strom, mit Wasser und dessen Potenzial für die Energiegewinnung. Entsprechende Bauwerke oder öffentlich sichtbare Gegenstände gibt es in Hülle und Fülle. In den nächsten Wochen geben wir der Leserschaft regelmäßig ein Foto-Rätsel auf. – Zum Auftakt ein sehr schönes und stadtzentrales Objekt, dessen Leuchtkraft mit einer technischen Besonderheit zu tun hat (die seit kurzem nicht mehr implementiert ist). Wo genau befindet sich das gute Stück?

Hochwertiges Zeiss-Fernglas

Wer den Rätselparcours in den nächsten Wochen komplett anhand unserer Zeitungsausgaben bewältigt, dem winken bei möglichst vielen richtigen Einzel-Antworten und ein wenig Losglück schöne Preise. Zu einigen dieser Preise stehen wir noch in Verhandlungen. Sagen können wir bereits, dass die Firma Zeiss wie in den Vorjahren wieder ein hochwertiges Fernglas aus eigener Fertigung als Hauptpreis stiftet. Die „Noll“-Wirtsleute Michaela Jahn-Neubert und Andreas Jahn steuern einen Gutschein im Wert von 50 Euro zur Beköstigung zweier Personen in der „ Noll“ bei. Die Stadtverwaltung betätigt sich als Preis-Stifterin mit einem kostbaren Exemplar des „Lexikons zur Stadtgeschichte“.

Lobpreisung der Stadt

Und ein schöner Sonderpreis, der ebenfalls gut zum Motto „Erkenne deine Stadt“ passt: „Bücherstuben“-Inhaber Gunther Philler und sein Sohn Kristian Philler – Rathaussprecher im Hauptberuf – bringen im August ein Buch mit dem Titel „Jena in Wort und Bild“ heraus. Dabei drehe es sich um die „Neuinterpretation“ eines 1896 erstmals erschienen Bilderbuches mit Sprüchen über Jena, zu denen sich prominente Zeitgenossen hinreißen ließen, berichtete Kristian Philler. Die Linie der Lobpreisung Jenas werde klar zu sehen sein. – Obwohl man gemeinhin mit kritischem Kontext mehr Aufmerksamkeit erziele, denke man etwa an Bismarck, für den Jena wegen der 1806-Niederlage gegen Napoleon „kein schöner Name“ gewesen sei. „Als Zugereiste“, die aus Eisenberg stammen, würden sein Vater und er dennoch die Lobpreisung wagen, sagte Kristian Philler.

Nach der letzten Rätsel-Folge können unsere Leserinnen und Leser ihre Lösungen komplett aufgelistet einsenden per Brief oder Postkarte (Lokalredaktion Jena, Holzmarkt 8, 07743, Jena). Zum Abschluss werden wir einen Coupon abdrucken, auf dem die Leserinnen und Leser mit Rücksicht auf die Datenschutzgrundverordnung formal ihr Einverständnis zum Umgang mit persönlichen Angaben zusichern.

In Jena spielen wir das Sommerrätselspiel „Erkenne deine Stadt“ alljährlich seit 2005. Zu Beginn war es noch jeweils ein Potpourri schöner Foto-Motive ohne den roten Faden. In den vergangenen Jahren setzten wir auf thematische Überschriften, zum Beispiel 2014 auf große Persönlichkeiten, 2016 auf den 200. Zeiss-Geburtstag; 2020 suchten wir Bezüge zur Corona-Pandemie. Und voriges Jahr stand das Kultur- und Veranstaltungsmetier im Blickpunkt als ein von der Pandemie besonders gebeutelter Bereich.