Ratschläge für Stadtrodaer Senioren an die Hand geben

Stadtroda. Warum der Stadtrodaer Seniorenbeirat einen Flyer mit Verhaltenstipps für Senioren verwirklicht hat

Insbesondere bei reiferen Menschen sei es wichtig vorzusorgen, erklärt Dietmar Möller von der Kreisvolkshochschule kurz vor seinem Vortrag am Mittwochnachmittag in Stadtroda zum Thema: „Wenn der Strom plötzlich weg ist“.

Mit der Veranstaltung wolle man kleine Tipps und praktische Beispiele für den Fall eines Blackouts geben. So sei es wichtig, einen Wasservorrat für etwa zehn Tage zu Hause zu haben. Eine Taschenlampe sei gut, eine Kopflampe noch besser, denn dann habe man die Hände frei. Auch sei der Mensch ein Gewohnheitstier. Von Vorteil sei es deshalb, wichtige Utensilien immer an die gleiche Stelle zu legen, in etwa Kerzen, die Brille, Batterien oder ähnliches. Dies seien praktische Ratschläge, um besonders älteren Menschen zu zeigen, wie sie sich auf den Ernstfall vorbereiten könnten, erläutert Dietmar Möller.

„Er gibt praktische Beispiele und bezieht die Senioren mit ein“, lobt Wolfgang Main, Vorsitzender des Seniorenbeirats in Stadtroda. Die Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Pflegedienstes „Care und Mehr“ sei nicht die erste dieser Art, erklärt er. Als Seniorenbeirat wolle man präventiv arbeiten und nicht erst handeln, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen sei, so Wolfgang Main. Mitte September habe man so bereits über das Thema Betriebs- und Heizkosten gesprochen.

In Stadtroda und Umgebung würden etwa 1600 Senioren leben. Die aktuellen Meldungen über Gas- und Strompreiserhöhungen würden bei vielen älteren Menschen eine gewisse Unruhe und Unsicherheit erzeugen, erklärt der Seniorenbeiratsvorsitzende.

Stadtwerke erhöhen die Auflage und helfen beim Verteilen

Deshalb habe der Seniorenbeirat in Stadtroda unter anderem einen Flyer mit Verhaltenstipps für die kalte Jahreszeit entwickelt, Veranstaltungen organisiert sowie weitere Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Themenfeld geleistet. Die Veranstaltung mit den Tipps für den Fall eines Stromausfalles sei eine von mehreren Etappen, um den Senioren konkrete Ratschläge zu aktuellen Sorgen an die Hand zu geben.

Der Flyer „Urgesund durch den Winter“ sei zunächst in einer Auflage von 200 Exemplaren gedruckt worden. Die Finanzierung habe das Land Thüringen übernommen. Da der Seniorenbeirat ausschließlich aus Ehrenamtlichen bestehe, wäre die Verwirklichung des Flyers ohne diese Unterstützung kaum möglich gewesen, sagt er. Die Inhalte seien in Abstimmung mit dem Mieterverein Gera und Umgebung entstanden, und auch die Stadtwerke Stadtroda hätten zahlreiche Tipps aus Vermieter-Sicht mitgegeben.

Die Stadtwerke seien zudem von dem Flyer so überzeugt gewesen, dass diese eine weitere Auflage von 600 Stück in Auftrag gegeben hätten, berichtet Wolfgang Main. In den Briefkästen von etwa 600 Wohnungen der Stadtwerke sollen laut Main nun ebenfalls die Flyer mit den Verhaltensempfehlungen landen.

Auf Wunsch würde man zudem auch Veranstaltungen mit winterlichen Tipps für die Seniorengruppen in den angegliederten Gemeinden, wie zum Beispiel Quirla, Bollberg oder Gernewitz organisieren.

Die Flyer erhalten Interessierte in der Tourist-Information, im Seniorenbüro, in der Seniorenbegegnungsstätte, im Mehrgenerationenhaus, in einigen Arztpraxen und Apotheken in Stadtroda.