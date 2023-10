Raub in Jenaer Paradiespark – Ladendieb auf der Flucht gefasst

Jena. Weitere Meldungen der Polizei für Jena:

Nach einem Streit im Jenaer Paradiespark ermittelt die Kriminalpolizei. Den Angaben zufolge war es in der Nacht zum Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Schließlich schlugen Personen der einen Gruppe auf die andere ein. Dabei wurden außerdem zwei Rucksäcke sowie eine Bluetooth-Box entwendet. Die unbekannten Angreifer flüchteten anschließend.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Angabe des Aktenzeichens 0255920/2023 entgegen.

Ladendieb auf der Flucht gefasst

Am Samstagnachmittag begab sich ein 35-Jähriger in ein Bekleidungsgeschäft in der Jenaer Goethe Galerie. Wie die Polizei mitteilte, trug er dabei eine präparierte Tasche mit sich, in der er Kleidung aus dem Geschäft entwenden wollte. Beim Verpacken einer Jacke wurde er jedoch vom Ladendetektiv gestört und ergrifft daraufhin die Flucht. Auf seinem Fluchtweg quer durch die Innenstadt besprühte er den ihn verfolgenden Ladendetektiv mit Reizgas, der dadurch leicht verletzt wurde. Schließlich konnten Polizisten den Dieb stellen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.