Jena. Positiver Test im Lehrpersonal: Infektionskette ist zunächst unklar, deshalb Schließung am Donnerstag

Rautalschule in Jena wegen Corona-Infektion geschlossen

Innerhalb des Lehrpersonals der Rautalschule in Jena-Nord ist am Donnerstagabend eine positive Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgetreten. Um eine genaue Nachverfolgung der Infektionskette zu garantieren und das Infektionsrisiko zu minimieren, wird die Schule am Donnerstag vorsorglich geschlossen.

Die Stadtverwaltung bitten alle Eltern, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken. Weitere Informationen werden sobald als möglich auf der Internetseite der Schule und durch den Fachdienst Gesundheit kommuniziert. Gestern Abend waren dieser auf der Schulhomepage noch nicht zu finden.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) informierte gegen 21 Uhr auch im Stadtrat, um möglichst viele Eltern noch zu erreichen.