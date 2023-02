Reaktionen auf den Protest in Jena: Von Verständnis bis Terror-Vorwurf

Jena. So bewerten die Parteien in Stadt und Land die Straßenblockade der Klimaschutzbewegung „Letzte Generation“.

Größtenteils ablehnend haben Politikerinnen und Politiker auf die Aktion von Klimaaktivisten reagiert.

Es sei legitim, immer wieder auf den Handlungsbedarf in der Klimapolitik hinzuweisen, erklärt der CDU-Kreisvorsitzende Guntram Wothly. Allerdings gäbe es in Jena kein Erkenntnisproblem: „Gerade in Jena braucht niemand mehr aufgerüttelt zu werden! Jena zählt schon jetzt zu den Städten, die am meisten Kohlendioxid einsparen.“

„Sie sind nicht bereit, sich am demokratischen Diskurs zu beteiligen, sondern wollen mittels Druck, und ich bin sogar bereit zu sagen Terror, ihre Forderungen durchsetzen“, sagt FDP-Stadtrat Stefan Beyer. Viele Menschen in Jena seien auf das Auto angewiesen. Sie seien massiv durch Aktivisten gehindert worden, die ihre radikalen Forderungen anderen aufzwingen wollten.

Die Linke steht an der Seite der Aktivisten

Die Linke in Jena steht an der Seite der Aktivisten. „Wenn wir die katastrophalen Folgen einer Erderwärmung von über 1,5 Grad vermeiden wollen, müssen wir jetzt umsteuern. Eine vorübergehende Verkehrsbehinderung, wie heute morgen, wird unser kleinstes Problem sein, wenn wir dies nicht schaffen“, sagte die Fraktionsvorsitzende Lena Saniye Güngör.

Die Junge Union Jena und der Ring Christlich-Demokratischer Studenten Jena verurteilen die Straßenblockade. In der modernsten Stadt Thüringens sei eine Klebeblockade ideologischer Langzeitstudenten nicht gerechtfertigt. Diese Blockade zeigt die Geringschätzung der Klimakleber gegenüber den Leistungsträgern unserer Gesellschaft“, sagt Antonio Kunath, Vorsitzender der Jungen Union Jena.

Man teile die Ansicht, dass die derzeitigen Fortschritte beim Klimaschutz unzureichend seien, betont der Kreisvorstand der Bündnisgrünen. In Zukunft werde die Klimakrise unseren Alltag stören – und zwar dauerhafter und deutlicher als eine blockierte Straße oder Kartoffelbrei auf Plexiglas.

CDU Thüringen spricht von Angstmacherei

Die Landtagsabgeordnete Katja Maurer (Die Linke) unterstützten den Protest der „Letzten Generation“. „Wenn wir die katastrophalen Folgen einer Erderwärmung von über 1,5 Grad vermeiden wollen, müssen wir jetzt umsteuern. Wenn die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht eingehalten werden, wird der Stau heute Morgen unser kleinstes Problem sein.“

„Diese Aktivisten sollten Thüringen mit ihrer Angstmacherei verschonen und nicht Menschen drangsalieren, die auf dem Weg zur Arbeit sind“, fordert der CDU-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Mario Voigt. „Statt sich hauptberuflich auf Straßen festzukleben und dann privat nach Bali zu fliegen, sollten sie lieber ein Gesellschaftsjahr für dieses Land machen – gerne im auch ökologischen Bereich.“

Wer wirklich etwas voranbringen wolle, der inszeniere sich nicht als moralisch überlegen, meint der Sprecher der FDP im Thüringer Landtag, Thomas L. Kemmerich. „Derjenige packt lieber an. Zum Beispiel, indem er eine handwerkliche Ausbildung aufnimmt. Für das Gelingen der Energiewende braucht unser Land dringend Wärmepumpenbauer, Monteure für Solaranlagen, Klimatechniker und Klempner.“

Die Proteste der Klimaschutzbewegung „Letzte Generation“ haben Thüringen erreicht. Nach Angaben der Polizei klebten sich am Montag erstmals vier Personen auf der Bundesstraße 88 fest, einer West-Ost-Verbindung durch den Freistaat. Stundenlange Verkehrsbehinderungen auf der Hauptverkehrsachse waren die Folge.