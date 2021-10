Rechte Gewalt in Jena? Gibt es doch

Jena. Podium in der Jenaer Rathausdiele

Das „braune Haus“ wurde geschlossen. Das „Fest der Völker“ verdrängt. Neonazis scheinen keinen Platz mehr in Jena zu haben. Doch stimmt das? „Rechte Gewalt in Jena? Gibt’s doch nicht mehr!“ ist das Thema einer Podiumsdiskussion am Samstag, 9. Oktober, 15 Uhr, in der Jenaer Rathausdiele. Nach rassistischen Übergriffen in Stadt und Umland werden Aufgaben für Politik und soziale Arbeit betrachtet. Veranstalter ist das Fanprojekt Jena und das Projekt StraßensozialarbeitJena-Stadtmitte/West des Vereins Drudel 11. Die Diskussion ist Teil der Veranstaltungsreihe „Kein Schlussstrich! Jena und der NSU-Komplex“. Es diskutieren ein Betroffener rassistischer Gewalt und Akteure der sozialen Arbeit aus Jena und Umland. Moderiert wird das Podium von Kathrin Schuchardt. Eintritt frei. red