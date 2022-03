Reden über Energiepreise in Eisenberg und Kahla

Saale-Holzland-Kreis. Infostände der Linken in Eisenberg und Kahla

Die steigenden Energiepreise im Land treiben wohl alle Menschen um, über Alternativen wird zu wenig diskutiert. Aus diesem Grund will der Kreisverband der Linken mit den Bürgern des Saale-Holzland-Kreises ins Gespräch kommen.

Es soll Informationsstände zum Thema Energiepreise geben: am Dienstag, 15. März, in Eisenberg im Steinweg auf Höhe der Bibliothek und am Mittwoch, 16. März, auf dem Markt in Kahla. Jeweils ab 8.30 Uhr sind Vertreter dort anzutreffen. Mit dabei ist auch Markus Gleichmann, Energiepolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. „Bei den Infotischen geht es darum mit den Menschen vor Ort dazu ins Gespräch zu kommen, Meinungen zu hören und Alternativen zu diskutieren“, sagt Gleichmann.

Er stellt auch jene Forderungen und Anregungen zum politischen Handeln zur Diskussion, die die Rot-Rot-Grüne Koalition im Landtag als Plenarantrag eingereicht hat. Unter anderem sind die Antragsteller der Ansicht, dass der schnellstmögliche Ausstieg aus fossilen Energieträgern und den damit verbundenen Abhängigkeiten und Preisschwankungen die beste Voraussetzung für ein künftig preisstabiles und kostengünstiges Energiesystem ist. Dafür sollte der Ausbau der erneuerbaren Energieträger massiv beschleunigt werden. Besonderes Augenmerk sollte auf der Solarenergie liegen. So sei bei der Photovoltaik das technische Potenzial in Thüringen nur zu weniger als zehn Prozent erschlossen.

Nach Auffassung der Linken sollte die Landesregierung zum gerechten Ausgleich der steigenden Energiepreise eine Bundesratsinitiative ergreifen, die Energiesteuern senkt, um kleinere bis mittlere Einkommen zu entlasten.

Darüber soll am Freitagvormittag im Landtag gesprochen werden.