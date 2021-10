Reformationsgottesdienst auf der Leuchtenburg

Seitenroda. Vor der Burgkapelle predigen am Sonntag, 31. Oktober, Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Region um die Leuchtenburg

„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken.“ (Psalm 46,2-3)

Dieses Gebet steht am Reformationstag im Mittelpunkt des Gottesdienstes auf der Leuchtenburg. Die Burganlage vermittelt das Bild von Schutz und Stärke, auf deren Suche sich Menschen über die Zeiten befanden. Sie suchten Menschen, die ihnen Orientierung und Kraft boten. Zum Gottesdienst seien all jene eingeladen, die die freimachende Botschaft, die schon die Reformatoren im 16. Jahrhundert begeistert hat, wieder neu hören, heißt es in der Ankündigung. Beginn des Gottesdienstes am Sonntag, 31. Oktober, ist 14 Uhr.

Die Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden der Region um Kahla, Hummelshain, Trockenborn und Tröbnitz laden ein. Der Gottesdienst werde bedingt durch die aktuelle Infektionslage nicht in der Porzellankirche, sondern auf dem Hof unmittelbar vor der Burgkapelle stattfinden. Er wird durch Pfarrerin Ellen Hoffmann aus Altendorf, Pfarrerin Annegret Freund aus Orlamünde und Pfarrer Hosea Heckert aus Trockenborn und den Organisten Tino Fuchs aus Bremsnitz gestaltet.

Aus Infektionsschutz-Gründen müsse das gemeinsame Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst ausfallen, der Eintritt ist frei. Ein Kleinbus steht am Parkplatz am Fuße der Burg für hilfsbedürftige GottesdienstbesucherInnen bereit. Sitzgelegenheiten werden für Besucher mit gesundheitlichen Einschränkungen im Burghof vorhanden sein, das Mitbringen eines Sitzkissens ist ratsam. Es wird um Tragen des Mund-Nase-Schutzes und die Einhaltung der bekannten Regeln zur Eindämmung des Infektionsrisikos gebeten.