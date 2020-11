Die Schüler der Regelschule „Unter den Dornburger Schlössern“ lernen wieder zu Hause. Wegen Covid-19-Infektionen wurde die Schule vorübergehend komplett geschlossen.

1.Warum war das nötig?

Nach dem Bekanntwerden einer Covid-19-Infektion in der Vorwoche wurden bereits Schüler und Lehrer, die Kontakt mit der Betroffenen hatten, in Quarantäne geschickt. Zum Schutz aller Schüler und der Lehrerschaft wurde dann gemeinsam vom Ministerium und Gesundheitsamt entschieden, die Schule vorübergehend bis 16. November zu schließen. Am Mittwoch wurde vom Gesundheitsamt in der Schule eine Testaktion organisiert. Damit wurde Eltern und Kindern der Weg nach Stadtroda erspart. Jetzt warten wir die Ergebnisse ab.

2.Wie organisieren Sie jetzt das Lernen?

Wir haben ein Schulprogramm, über das Eltern und Schüler per Internet über das Geschehen und die Maßnahmen informiert werden. Die Schüler bekommen darüber ihre Lernaufgaben, schicken ihre Ergebnisse an die Lehrer und bekommen auch Rückmeldungen dazu. Das System hat schon beim ersten Lockdown gut funktioniert. Zu Beginn des Schuljahres wurde auch in den Klassen noch einmal der richtige Umgang mit dem Programm geübt. Zudem sind wir über die Schulcloud vernetzt. Darüber finden beispielsweise Lehrerkonferenzen statt.

3.Stehen auch Videokonferenzen auf dem Programm?

Momentan noch nicht. Das ist ein technisches Problem, nicht alle Schüler haben zu Hause die Voraussetzungen. Im ländlichen Raum fehlt es da noch an der Infrastruktur. Wir haben bei den Elternabenden eine Befragung durchgeführt, kennen jetzt die Gegebenheiten und können entsprechend reagieren. Schüler, die beispielsweise keinen Laptop besitzen, können die Geräte von unserer Schule ausleihen. Insgesamt sind wir gut vorbereitet auf diese Situation. AS