Der Kreisverkehr bei der Anschlussstelle Bucha der A4 ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Auffahrt in Fahrtrichtung Frankfurt/Main kann nicht genutzt werden.

Regen verzögert Bauarbeiten an Buchaer Kreisverkehr

Bucha. Die Anschlussstelle der Autobahn 4 ist derzeit noch in eine Fahrtrichtung gesperrt.

Der Kreisverkehr an der Anschlussstelle Bucha der Autobahn 4 (A4) bleibt voraussichtlich bis zum 3. November gesperrt. Eine in der Vorwoche in Aussicht gestellte frühere Öffnung konnte wegen der Wetterlage nicht möglich gemacht werden. Durch den Regen können die Bauarbeiter den Gussasphalt erst jetzt abschließend einbauen, sagt Stephan Saalfeld, Regionalbereichsleiter Ost im Landesamt für Bau und Verkehr. Anschließend werde die Markierung aufgebracht.

Die Bauarbeiten waren wegen verschlissener Asphaltschicht auf dem stark beanspruchten Kreisverkehr notwendig geworden. Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Bucha der A4 ist in Richtung Frankfurt/Main gesperrt. Der Kreisverkehr ist zudem die direkte Verbindung zwischen Bucha und Milda, weshalb Autofahrer zwischen diesen Zielen noch bis nächste Woche eine Umleitung auf der Landesstraße (L2309) nehmen müssen über Magdala, Keßlar und Meckfeld.