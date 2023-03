Regionalbahn von Jenaer Fans komplett mit Farbe besprüht

Jena. Eisenbahnunternehmen Abellio schätzt den Schaden auf 20.000 bis 30.000 Euro. Beim letzten Derby hatte es die Erfurter Bahn getroffen.

Auf 20.000 bis 30.000 Euro schätzt das Unternehmen Abellio den Schaden, der an einem seiner Züge bei der Abstellung in Jena entstanden ist. Unbekannte Täter hatten offenbar in Vorbereitung des Thüringenderby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt einen Triebzug des Typs „Talent 2“ vollflächig mit Farbe besprüht. Einerseits war das Logo des FC Carl Zeiss zu sehen und zum anderen der Schriftzug „Dark Blue Gang“. Die Aktion soll bereits in der Nacht zum 1. März passiert sein.

Abellio-Sprecher Stefan Dietrich sagte, dass der Zug nach einer Grobreinigung weiter fährt. „Die Funktionfähigkeit war nicht beeinträchtigt“. In der Werkstatt Sangerhausen soll der Zug dann komplett gereinigt werden. Der Vorfall ist für das Verkehrsunternehmen sehr ärgerlich. Am Freitag wurde der Zug am Leipziger Hauptbahnhof gesichtet, von wo aus Abellio einen Umlauf nach Erfurt und Eisenach fährt.

Vor dem letzten Derby zwischen beiden Vereinen im Herbst 2022 waren gleich sieben Züge der Erfurter Bahn attackiert worden. Das Delikt gilt als Sachbeschädigung und wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren belegt. Werden Täter erwischt, droht ihnen auch eine Schadenersatzforderung des Bahnunternehmens.