Reifen mehrerer Autos in Jena zerstochen - Täter flüchteten unerkannt

Jena. In Jena sind in der Nacht zum Mittwoch an mehreren Autos Reifen zerstochen worden. Die unbekannten Täter waren nach ihrer Aktion geflüchtet, von ihnen fehlt jede Spur.

Dienstagmorgen hat ein Zeuge die Polizei in Jena darüber informiert, dass vier Fahrzeuge, die auf einem Parkplatz in der Stifterstraße abgestellt waren, beschädigt seien.

Und tatsächlich hatten Unbekannte laut MDR-Polizeibericht ihren Unmut in der vorangegangenen Nacht scheinbar an den Reifen der Autos ausgelassen. Die Polizisten stellten zudem noch weitere Fahrzeuge fest, die in Mitleidenschaft gezogen worden waren, so dass sich die Anzahl der geschädigten Autos auf acht erhöhte.

Der oder die Täter zerstachen mit einem unbekannten Gegenstand die Reifen, verursachten dadurch einen Schaden von etwa 800 Euro und flüchteten anschließend unerkannt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.