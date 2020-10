Reinstädt: Mit Kastanien die Besucher gezählt

Reinstädt. In Reinstädt konnte der Landmarkt unter Corona-Bedingungen organisiert werden. Doch nicht alle bekannten Händler waren vor Ort.

Seit 1997 gibt es in Reinstädt bereits die Landmärkte. Der Herbstmarkt 2020 wird Alexander Pilling vom Vorstand des gastgebenden Wirtschaftsrings Landmark aber noch lange in Erinnerung bleiben. „Durch Corona war alles anders, wenn ich allein an das umfangreiche Infektionsschutzkonzept denke, das auch wir schreiben mussten“, sagte Pilling.