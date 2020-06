Rentnerin in Jena-Lobeda vermisst: Polizei sucht mit großem Aufgebot

Die Polizei in Jena sucht eine 84 Jahre alte Seniorin und ist derzeit mit einem Großaufgebot in Jena-Lobeda aktiv. Rosa Ingrid T. wohnt in der Bonhoefferstraße und wird seit Donnerstagnachmittag vermisst.

Die Polizei in Jena sucht nach dieser Frau. Foto: Polizei

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hat der Sohn die Vermisstenanzeige erstattet. Bereits in der Nacht waren die Einsatzkräfte vor Ort. Die Frau ist gut orientiert, 1,65 Meter groß und hat kurze graue Haare. Möglicherweise war sie in Richtung Ilmnitz unterwegs.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen kann, wendet sich unter Telefon 03641-810 an die Polizei.

Frau T. ist 1,65 m groß und schlank.

Sie hat graue kurze Haare

Sie ist vermutlich mit einer dunkel-violetten Jacke bekleidet.

Frau T. ist orientiert und leidet an keinerlei körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen.

