Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reservistenkameradschaft verurteilt Anschlag auf Jenaer Straßenbahn

Die Reservistenkameradschaft verurteilt, dass eine Straßenbahn mit Bundeswehrwerbung von Unbekannten in Jena beschädigt wurde.

„Wir leben in einem freien Land, wo Menschen ihre Meinung äußern dürfen. Das Recht auf Rede- und Meinungsfreiheit ist in unserer Verfassung, dem Grundgesetz, verankert. Die Bundeswehr wirbt sogar mit dem Slogan: ,Wir kämpfen auch dafür, dass Ihr gegen uns sein könnt’“, heißt es in einer Erklärung.

Erik Heurich vom Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr betont jedoch, dass weder ehemalige noch aktive Soldaten der Bundeswehr für schwere Sachbeschädigung durch kriminelle Kräfte kämpfen würde.

Heurich kritisiert den Angriff auf das Eigentum der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft. Dadurch würde nicht nur die beworbene Institution an sich, sondern würden auch die Staatsbürger in Uniform und mit rund 10.000 Euro Schaden und Ausfall des Straßenbahnwagens die Bürger der Stadt getroffen. Die Reservistenkameradschaft Jena appelliert an alle Parteien „unserer Demokratie, solche Schandtaten zu verurteilen und sich von den Tätern zu distanzieren“.

Der Vorfall ereignete sich am 16. November gegen 0.10 Uhr an der Endhaltestelle in der Naumburger Straße (wir berichteten). Nach Zeugenaussagen näherten sich mehrere dunkel gekleidete Personen und bewarfen die Bahn mit Farbbeuteln und zerstörten mehrere Scheiben des Fahrzeuges, indem sie Steine gegen diese warfen. Nach dem Anschlage flüchteten die Täter in Richtung Egelsee.