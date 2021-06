Rettungshunde aus Jena: Vier Pfoten im Dienst für die Gesellschaft

Hummelshain/Jena. Die Ehrenamtlichen der Rettungshundestaffel des ASB Jena üben hunderte Stunden pro Jahr. Ein Einblick in das Training für künftige Lebensretter.

Monti ist aufgeregt. Endlich kann er raus aus dem Auto und rein in den Wald bei Hummelshain. Der sechs Monate alte Australian Shepherd schnüffelt erst einmal alles und jeden an. Seine feine Nase ist wichtig für seine Ausbildung als künftiger Lebensretter. Monti ist mit seinem Frauchen Teil der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes Jena (ASB), die jüngste Staffel in Thüringen.

Unter ihnen sind Krankenschwestern und -pfleger, ein Feinmechaniker, eine Lehrerin, eine angehende Ärztin und auch eine Seniorin, zählt Staffelleiterin Kristin Simon auf. Seit 2017 im ASB organisiert, investieren 15 Mitglieder ehrenamtlich viel Zeit, um ihre Vierbeiner für die Vermisstensuche zu trainieren.

Jeden Dienstag treffen sie sich mit ihren Hunden zum Gehorsamkeitstraining, samstags fahren sie hinaus in den Wald. Flächentraining nennt sich das. Hunde und Halter sollen lernen, in immer größeren Arealen versteckte Menschen zu finden. Die Flächensuchhunde rennen dabei frei durch das Gebiet und erschnüffeln Menschen. Ein Unterschied zu den Personenspürhunden, sogenannte Mantrailer, die angeleint nach einem individuellen Geruch suchen.

Junghund Monti läuft noch an der langen Leine den Waldweg entlang, bis er erkennt: Oh, da liegt ja wer im Gebüsch. Witterungsspaziergang nennt sich das, erklärt Kristin Simon, der Helfer platziert sich dabei anfangs sehr nah am Weg.

Die Rettungshundestaffel des ASB Jena übt im Wald bei Hummelshain. Einmal in der Woche trainieren Hunde wie Geist, Vermisste aufzuspüren. Dafür wurde Thomas Riedel unter Ästen versteckt. Foto: Katja Dörn

Schon länger ausgebildete Hunde können selbstständiger suchen. Luna zum Beispiel, die Hündin von Maritta Peter, soll im Herbst die Prüfung absolvieren. Peter legt ihr die sogenannte Kenndecke um, auf der „Rettungshund“ steht und ein Glöckchen bimmelt. Wenn Luna das trägt, weiß sie: Jetzt geht es los! „Die Hunde sollen immer abrufbar sein. An der Kenndecke erkennt der Jäger den Rettungshund und der Hund weiß, dass er nicht jagen darf“, erklärt Staffelleiterin Simon. Damit bei der Ausbildung alles reibungslos verläuft, werden vorab Förster und Waldbesitzer um Genehmigung gebeten.

Jetzt kommt der irritierende Part für Außenstehende. Maritta Peter greift zu Seifenblasen und pustet. Andere verstreuen Babypuder. Wieso das? „Wir bestimmen die Windrichtung“, erklärt Kristin Simon. Der Hund soll in die Richtung rennen, aus welcher der Wind weht. Jan Böttger schaltet sich nun ein, er ist Ausbildungsleiter der Gruppe. Welches Areal soll Luna absuchen, wie sieht die Einsatztaktik aus?, fragt er Maritta Peter. Sie zückt ein kleines Notizbuch und zeichnet ihren Plan auf, bevor sie Luna losschickt.

Die erste Vermisstensuche führte kürzlich nach Schleiz

„Hund und Hundeführer müssen mental und physisch fit sein“, erklärt Böttger. Er suchte auch schon mal 15 Hektar Fläche mit seinem Hund ab, das geht an die Substanz. Der Mensch muss wissen, wann es Zeit für den Hund ist, zu trinken und sich Ruhe zu gönnen.

Am Prüfungstag, die Hund und Besitzer nach etwa anderthalb bis drei Jahren absolvieren, sind 3000 Quadratmeter in 20 Minuten abzulaufen, um zwei Personen zu finden. Hinzu kommt die theoretische Prüfung, die Funken, Karte und Kompass lesen, Hundekunde und weitere Themengebiete umfasst. Der Hund selbst muss im Unterordnungsteil auf Kommandos gehorchen und sich tragen lassen, falls in einem Einsatz gefährliche Stoffe zu überwinden sind.

Zwei Hunde und ihre Besitzer haben jüngst diese Prüfung bestanden, nachdem Corona es zwischenzeitlich verzögerte. Der erste Einsatz der Staffel führte Jan Böttger mit seinem Hund Newton zuletzt nach Schleiz, wo nachts nach einem Mädchen gesucht wurde. Die Vermissten können aber auch psychische Probleme haben, brüllen oder wegrennen „Man muss Empathie haben und zeigen können“, sagt Staffelleiterin Simon.

Mitmachen kann theoretisch jeder. Die Hunde sollten freundlich gegenüber Menschen auftreten, Spaß am Spiel haben und fit sein. Leiden darf das Tier aber nicht, erklärt Simon. Bestimmte überzüchtete Rassen wie Mops oder Deutsche Dogge seien daher körperlich ungeeignet.

Gut 530 Ausbildungsstunden pro Jahr verschlingt das Ehrenamt, hinzu kommt die Hundeführer-Ausbildung, die auch Erste Hilfe umfasst. Wieso macht man das? „Es ist unser Dienst für die Gesellschaft“, sagt Jan Böttger. Maritta Peter, die Rentnerin ist, sieht es als sportlich-mentale Herausforderung. „Es macht riesig Spaß und man bleibt selber auch fit“, sagt sie. Zudem sei es schön, mit jungen Leuten unterwegs zu sein. „Wir sind nicht nur eine Staffel, sondern auch ein Team. Nicht umsonst nennen wir uns La Familia“, sagt Gruppenleiterin Kristin Simon.