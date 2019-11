Es ist der tägliche Pendlerstress: In Jena steht zu den Hauptverkehrszeiten Stoßstange an Stoßstange, da ist nichts mehr wirklich Fluss. Dabei muss oft eine Zielgruppe besonders zügig vorankommen, die Rettungssanitäter – und die haben es nicht immer leicht.

Rettungssanitäter vom DRK, der Berufsfeuerwehr Jena, dem Universitätsklinikum und Ambulance Seifert in Jena trafen sich für eine Weiterbildung und erzählten über das Problem Rettungsgasse. Foto: Katja Dörn

Da reicht ein kurzes Gespräch mit den Rettern auf der Straße, um zu erfahren, dass zwar die Baustellen die Situation verschärfen, es aber meist derjenige hinter dem Autolenkrad ist, der falsch oder zu spät reagiert, um das Grundprinzip in Artikel 38 der Straßenverkehrsordnung zu befolgen: Bei Blaulicht haben „alle übrigen Verkehrsteilnehmer (...) sofort freie Bahn zu schaffen.“

Was läuft da verkehrt? Einige Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz Jena-Eisenberg-Stadtroda, der Berufsfeuerwehr Jena, dem Universitätsklinikum und der Ambulance Seifert hatten am Freitag ihre jährliche Weiterbildung in den Räumen des DRK an der Dammstraße und berichteten von den Grundproblemen. Generell fehle der Respekt gegenüber Rettungskräften, sagen sie. Ein Mitarbeiter bei der Berufsfeuerwehr musste sich im Einsatz auch mal von einem Autofahrer den Spruch anhören „fahren Sie mal weg“ – weil das Einsatzfahrzeug eine Zufahrt „versperrt“ habe, die der Bürger gewillt war zu nehmen.

Zudem ploppen zur Zeit zu viele Baustellen auf, die das Durchkommen erschweren. Die Stadtrodaer Straße ist und bleibt ein Nadelöhr. Erst wegen des Brückenbaus hin zur Erlanger Allee, für den teilweise Sperrungen notwendig waren; jetzt wegen der neu zu schaffenden Stadioneinfahrt, für deren Baufreiheit der stadtauswärtige Verkehr sich teilweise in die Gegenspur einfädeln muss.

Oder der Straßenbahnbau in der Naumburger Straße, weshalb Rettungssanitäter Umwege fahren müssen. Oder am Inselplatz: Vom Löbdergraben kommend ist das Rechtsabbiegen untersagt, so dass sich alles über den Eisenbahndamm wälzt. Was bleibt, ist Stau.

Rettungsgasse auch in der Stadt bilden

Es gibt einfache Regeln (siehe Tipps unten), wie sich Autofahrer verhalten sollten, wenn sich ein Rettungsfahrzeug nähert. Doch zu wenige beachten sie. Beispiel Rettungsgasse: Die ist nicht nur auf Autobahnen wichtig, sondern auch auf zweispurigen Straßen, die idealerweise die Stadtrodaer Straße ist. Prinzipiell müssten diejenigen, die an eine rote Ampel fahren, eine solche Gasse bilden, damit im Fall der Fälle die Einsatzkräfte zwischen den Wartenden durchkommen, sagen die Rettungssanitäter.

Überhaupt rote Ampel. Alle bejahen, dass gerade an Kreuzungen schlecht reagiert wird. Bei Rot sei es Autofahrern gestattet, umsichtig loszufahren, um dem Krankenwagen hinter ihnen die verordnete „freie Bahn“ zu schaffen. Dazu appelliert auch Polizeihauptkommissar Thomas Kießling, Leiter des Sachbereichs Verkehr bei der Landespolizeiinspektion Jena: Gerade die Situation in der Stadtrodaer Straße gestalte sich derzeit „sehr kompliziert“. An Engstellen ist ein Fahren an die Seite und anhalten nicht sinnvoll, da für die klassische Rettungsgasse kein Platz bleibt. „Hier heißt es, die Flucht nach vorn zu ergreifen, was unter Umständen auch bedeuten kann, dass man eine rote Ampel ignorieren muss“, sagt er.

Trotz der angespannten Lage: Die erforderliche Hilfsfrist – im Allgemeinen 14 Minuten nach Notrufeingang – werde in der Regel eingehalten. In fünf Prozent der Fälle erlaubt der Landesrettungsdienstplan eine längere Fahrzeit bei Ausnahmesituationen, zu denen neben witterungsbedingten auch verkehrliche gehören.

Am Universitätsklinikum Jena betont Oberarzt Jens Reichel, kommissarischer Leiter der Präklinischen Notfallmedizin, dass trotz schwieriger Verkehrslage kein Patient zu Schaden gekommen ist. Dennoch: „Die Situation ist angespannt, was Fahrten mit Patienten aus der Innenstadt in Richtung Lobeda betrifft. Eine Rettungsgasse ist stückweise nicht möglich“, sagt Reichel. Die Fahrer der Rettungswagen seien daher besonders umsichtig unterwegs und auch langsamer als üblich.

Stau minimiert auch die Ruhephasen

Rollt indes ein Krankenwagen ohne Patient und somit ohne Blaulicht wieder ins Klinikum zurück, reiht er sich in den normalen Verkehr ein. Eine solche Rückfahrt dauert „oft dreimal so lange wie üblich“, sagt Reichel. „Dadurch bleibt weniger Zeit, um die Fahrzeuge wieder aufzubereiten. Außerdem fehlen dem Personal wichtige Ruhephasen. Aber wir müssen da durch und arrangieren uns.“

Die Rettungssanitäter, die bei den verschiedenen Partnern des Klinikums arbeiten, stellen sich Tag für Tag auf die Situationen ein. Klar, es werde auch mal geschimpft über unnachsichtige Autofahrer. Peter Köppen, stellvertretender DRK-Rettungsdienstleiter, bringt es aber auf eine Formel, die sowohl seine Kollegen als auch Autofahrer in Stresssituationen beachten sollten: Ruhe bewahren! Und ja nichts Verrücktes machen!

Die Goldenen Regeln, wenn sich ein Rettungsfahrzeug mit Blaulicht nähert:

1. Ruhe bewahren! Laute Musik abstellen oder Gespräche beenden.

2. In den Rückspiegel schauen und sich einen Überblick verschaffen.

3. Nicht abrupt bremsen, sondern langsam die Geschwindigkeit reduzieren.

4. Nach sinnvollen Ausweichmöglichkeiten suchen.

5. Mit Blinken zeigen, in welche Richtung man ausweicht.

5. Abstand zum Vorderfahrzeug halten, damit notfalls der Rettungswagen bei Gegenverkehr einscheren kann.

4. Stau vor roter Ampel: Auf die Kreuzung vorfahren, um Platz zu schaffen.

5. Präventiv bei zweispurigen Straßen eine Rettungsgasse vor einer roten Ampel bilden.