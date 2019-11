Rezension: Riesenbeifall in Jena für Mahler-Sinfonie

Die Wiedergabe der Sinfonie Nr. 3 d-Moll von Gustav Mahler, das umfangreichste Werk des Komponisten in dieser Gattung, ist zugleich ein Symbol für die Geschichte der Jenaer Philharmonie. Zuletzt vor 16 Jahren unter Leitung von Andrey Boreyko am Ende seines hiesigen Wirkens in einem Sonderkonzert aufgeführt, war dies zugleich Anlass, Boreyko mit dem Titel Ehrendirigent zu würdigen.