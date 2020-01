Ricarda-Huch-Haus am Löbdergraben: Vom Sommer an soll es wieder gastronomisch betrieben werden.

Jena. Das Ricarda-Huch-Haus am Löbdergraben wird gastronomisch belebt.

Ricarda-Huch-Haus als Wirtshaus

Das Ricarda-Huch-Haus am Löbdergraben soll wieder gastronomisch genutzt werden. Das bestätigte auf Anfrage Johannes Haschke, Chef des Wirtshauses „Daheme“ in der Wagnergasse.

Im Sommer soll es am Jenaer Löbdergraben losgehen

Betrieben werden soll das Haus nach seinen Worten vom Unternehmen „Daheme“, dem dortigen Bar-Chef Konrad Grabert und einem dritten Partner. Abzuwarten blieben jetzt noch die Verhandlungen mit dem Vermieter, der WG Carl Zeiss. Im Sommer wolle man aber an den Start gehen, sagte Haschke. „Unsere Grundidee ist es, regionale kulinarische Schätze zu heben.“ Da gebe es „vieles, was viele nicht kennen“. Und so sei ein „gastronomisches Erlebnis“ mit „gehobenem, aber nicht abgehobenen“ Standard konzipiert.

Die Nutzungspläne fürs Haus sehen vor, dass im Erdgeschoss das Restaurant seinen Platz findet und im Obergeschoss eine Bar. Der schöne Saal im Obergeschoss soll für Tagungen anmietbar sein und zum Beispiel auch für Familienfeiern. „Es wird aber kein Party-Geschäft geben.“

Das Haus war nach der Übertragung von der Stadt an die WG Carl Zeiss von einer italienischen Gastronomen-Familie gemietet worden. Seit Monaten steht die Immobilie aber nun schon ungenutzt.