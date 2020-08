Richter ordnet Untersuchungshaft für Jenaer Männer an

Untersuchungshaft hat ein Richter gegen jene zwei Männer angeordnet, denen Raub und schwere Körperverletzung vorgeworfen wird. Die Polizei spricht von einem Etappenerfolg.

Die Männer im Alter von 17 und 21 Jahren konnten bereits am Dienstag kurz nach der Tat festgenommen werden (wir berichteten). Am Mittwoch dann fand die Haftvorführung am Amtsgericht Jena statt. In beiden Fällen sah es der Richter nach der Anhörung der Täter als erwiesen an, dass sowohl Flucht-, als auch Wiederholungsgefahr besteht und ordnete gegen die jungen Männer Untersuchungshaft an. Zudem hat der jüngere von Beiden nach Angaben einer Sprecherin der Jenaer Polizei gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Der 17-Jährige wurde nach seiner Anhörung in die Jugendarrestanstalt Arnstadt verbracht, sein 21-Jähriger Komplize in eine andere Vollzugsanstalt überstellt. Hier warten die beiden nun auf ihre Verhandlung.

Ein 21-Jähriger soll nahe der Skaterbahn von den zwei Männern gezielt mit einer Bierflasche angegriffen worden sein. Gleichzeitig hätten sie versucht, seine Bauchtasche zu entreißen. Währenddessen wurde ein weiterer Rucksack unbemerkt entwendet. Der Streit entfachte sich an der Frage, ob denn Interesse bestehe, Betäubungsmittel zu kaufen.