Richtfest für neues Gebäude an der Freien Ganztagsschule Milda

Milda. Für einen Erweiterungsbau an der Freien Ganztagsschule Milda ist Richtfest gefeiert worden. Wegen steigender Baukosten wird auf zusätzliche Unterstützung gehofft.

Richtfest wurde am Donnerstagnachmittag am Erweiterungsbau der Freien Ganztagsschule in Milda gefeiert. Der Neubau zwischen den Häusern I und II soll zusätzliche Räume für den Unterricht, einen barrierefreien Zugang und einen weiteren Rettungsweg schaffen. Gleichzeitig werden die Häuser I und II energetisch und brandschutztechnisch saniert. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für das kommende Jahr geplant.

Schulleiter Carsten Krüger zeigte sich zufrieden mit dem Baufortschritt und dankte allen beteiligten Baufirmen sowie dem Trägerverein, der sich um die Finanzierung des Projekts kümmert. Hierbei sei viel Nervenstärke gefragt gewesen.

Baukosten steigen

Neben einem Eigenanteil hatte der Verein auch verschiedene Fördermittel eingetrieben. Angesichts der steigenden Baukosten – aktuelle Schätzungen liegen bei Gesamtkosten von 3,2 Millionen Euro, bei ersten Planungen war von 2,1 Millionen Euro ausgegangen worden – hoffen die Mildaer auf weitere Unterstützung vom Land Thüringen. Dass die Freie Ganztagsschule weiter wachsen kann, sei ein „starkes Statement für den ländlichen Raum“, so Krüger.

Nach dem offiziellen Teil mit dem Richtspruch durch Leni Radecker, Ole Schlönvoigt, Sebastian Schmidt und Franz Söllner hatte es für die Schülerinnen und Schüler zwei Überraschungen gegeben.

Michael Parsche von der Allianz-Versicherung in Kahla hatte für das Fußballteam der Schule einen Trikotsatz gesponsert. Und die Sparkasse Jena-Saale-Holzland hatte eine Runde Eis spendiert, was bei den heißen Temperaturen für Begeisterung sorgte.

