Bald wie zum Beispiel in Südkorea? Die Stadt Jena will einen „Drive-in“ für Corona-Abstriche einrichten. Der Stadtort ist noch nicht beschlossene Sache.

Risikogebiet: Jena zieht eigenständig erweiterte Grenzen

Die Corona-Epidemie gibt Anlass zu weiteren drastischen Entscheidungen: Der Krisenstab der Stadt hat in Absprache mit dem Uni-Klinikum (UKJ) eigenständig Risikogebietsgrenzen ausgedehnt und damit das mögliche Maß des Quarantäne-Zugriffs auf Rück- und Einreisende deutlich erhöht. Das hat am Montagnachmittag Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) als Leiter des Stabes gegenüber der Zeitung bestätigt.

Die Festlegung greife weiter als die Vorgabe des Robert-Koch-Instituts, die gemeinhin als Leitlinie genutzt wird. Demnach ist zum Beispiel in der Jenaer Verfügung nicht nur die schon länger fixierte französische Region Grand Est als Risikogebiet eingestuft, sondern ganz Frankreich. Hinzu kommen neben den bekannten Risikogebieten (wie etwa Italien und Iran) nun ebenfalls komplett Spanien, Österreich, die Schweiz und die USA. Benjamin Koppe berichtete, dass nun zusätzlich eine „mobile Fiebersprechstunde“ erwogen werde – also eine Art „Drive-in“ auf einem Parkplatz, wo unkompliziert Abstriche genommen werden könnten. Und: Die Stadt habe dem UKJ Räume in Aussicht gestellt für mögliche weitere klinische Maßnahmen. „Das UKJ prüft derzeit diese Angebote.“

Am Montag sind unter den aktuell überprüften Verdachtsfällen eine Frau und zwei Männer bis zum Abend als Infizierte festgestellt worden. Bis 22 Uhr hatte das Gesundheitsamt am Montag noch auf Befunde gewartet. Aktuell sind es insgesamt zwölf Infizierte.

Weniger geplante Operationen

Und wie steht es im UKJ um die Intensivtherapiebetten (ITS-Betten)? Über das nötig vorzuhaltende Maß für den Fall einer stark ansteigenden Zahl schwerer Corona-Erkrankungen war noch am Wochenende auf Krisenstab-Ebene diskutiert worden. Das UKJ verfüge über 72 Intensivbetten für Erwachsene, so informierte am Montag Annett Lott, die Presse-Chefin des UKJ. Hinzu kämen weitere zehn für Kinder; vier ITS-Betten stünden grundsätzlich immer frei. Sobald eines dieser vier Betten belegt werden müsse, würden andere Patienten auf andere dafür ausgestattete Stationen verlegt. Um dies zu ermöglichen, sei das Programm geplanter Operationen am Montag je nach Notsituation, Dringlichkeit und medizinischer Verantwortung heruntergefahren worden. Dadurch werde die Zahl der postoperativ ITS-pflichtigen Patienten deutlich gesenkt, sagte Annett Lott. Das UKJ könne hierbei auf bewährte und erprobte Strukturen zurückgreifen. Darüber hinaus würden aktuell zehn ältere Beatmungsgeräte aufgerüstet. „Entsprechend unserem Versorgungsauftrag für ganz Thüringen muss das UKJ auch in Covid-19-Zeiten, soweit medizinisch vertretbar und entsprechend der Vorgaben des Sozialministeriums vom Freitag, seinen gesamten Versorgungsauftrag aufrecht erhalten.“

Besuchsverbot im Klinikum

Andererseits hat das UKJ am Montag ein Besuchsverbot verhängt, um ein Infektionsrisiko für Patienten zu minimieren. Ausnahmen gebe es nur in Rücksprache mit der jeweiligen Station, beispielsweise nennt die Klinik dafür Fälle wie kritische Therapieentscheidungen, Abschiednahmen oder Rücksprachen bei der Behandlung von Kindern. Auch die Cafeteria sei ab sofort nur noch für Mitarbeiter und nicht mehr für Patienten oder Besucher geöffnet. Wer die Klinik betreten muss und Krankheitszeichen aufweist, solle sich am Empfangstresen melden und erhalte dort einen Mund-Nasen-Schutz sowie Desinfektionsmittel. Bei Verdacht auf eine Corona-Infektion solle man sich generell telefonisch bei der Fiebersprechstunde der Stadt (Telefon: 03641/493333) oder beim niedergelassenen Arzt melden.