Röttelmischer Kellerei bietet Kurse im Obstbaumschnitt an

Röttelmisch. Wie werden Obstbäume richtig verschnitten? Die Obstweinkellerei Röttelmisch bietet hierzu Samstag-Workshops an.

Die Obstweinkellerei in Röttelmisch informiert über die richtigen Schnitttechniken für Apfel-, Birnen- und andere Obstbäume. Die Kurse werden an drei Samstagen angeboten – am 12. März ab 10 Uhr, am 19. März ab 10 Uhr, sowie am 26. März ab 10 Uhr – Treffpunkt ist jeweils an der Kemenate Reinstädt.

Die Kurse, die in Kooperation mit dem Streuobstnetzwerk Ostthüringen ermöglicht werden, dauern etwa zweieinhalb Stunden und bieten den Teilnehmern praktische Erfahrungen an 20 Jahre alten Apfelbäumen. Entsprechendes Werkzeug soll, wenn möglich, selbst mitgebracht werden.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 036422/224 98 oder Handy 0173/853 80 79 oder E-Mail: alexander.pilling@t-online.de