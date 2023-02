Die Rossmannfiliale in der Goethe-Galerie ist immer noch geschlossen.

Rossmann-Filiale in Goethe Galerie Jena ist weiterhin geschlossen

Jena. Nach dem Einsatz: Rossmann wartet auf die Ergebnisse der Untersuchung

Fast eine Woche nach dem Rettungseinsatz ist die Rossmann-Filiale in der Goethe-Galerie immer noch geschlossen. „Derzeit warten wir noch auf die Ergebnisse, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen kommen sollen“, sagte eine Sprecherin des Drogerie-Unternehmens mit Hauptsitz in Burgwedel. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man leider noch nichts Neues mitteilen. Unklar ist somit, wann die Filiale wieder öffnen kann.

Am Samstagvormittag, 11. Februar, war es in jener Rossmann-Filiale zu einem Rettungseinsatz gekommen, da fünf Personen über Atemwegsreizungen klagten, als sie im Laden waren. Die Untersuchungen der Feuerwehr in der Rossmann-Filiale blieben allerdings ergebnislos. Die betroffenen Personen haben sich schnell wieder erholt, es war keine medizinische Versorgung nötig gewesen.

Auf Nachfrage erklärte Goethe-Galerie-Centermanager Michael Holz, dass man alles geprüft habe, was seitens des Centermanagements möglich gewesen sei. Dazu gehörte vor allem die Belüftung. Die Klimatechnik wiederum sei Sache des Mieters. Das „mutmaßliche Problem“ würde sich dementsprechend auf Rossmann begrenzen, soweit man es lokalisieren könne.