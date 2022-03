Rote Nelken für Frauen im Saale-Holzland

Rote Nelken für die Frauen zum Internationalen Frauentag am 8. März.

Eisenberg. Linke dankt zum Frauentag in Eisenberg, Hermsdorf und Kahla und macht auf Benachteiligungen von Frauen aufmerksam

Am 8. März, dem internationalen Frauentag, verteilt der Kreisverband der Linken in Eisenberg, Hermsdorf und Kahla rote Nelken, um auf diesen besonderen Tag aufmerksam zu machen.

„Frauenrechte werden an jedem Tag im Jahr verletzt, sei es durch Benachteiligung im Job, bei der unfairen Bezahlung oder durch Unterdrückung des selbstbestimmten Lebens. Längst sind nicht alle Frauen gleichberechtigt“, stellt der Kreisverbandsvorsitzende Knut Meenzen fest. Oft würden sie für ihre Arbeit belächelt oder bei Beförderungen in höhere Positionen übergangen, sähen sich im Job und in der Freizeit sexueller Belästigung und Gewalt gegenüber, müssten immer ein bisschen mehr leisten als ihre männlichen Kollegen und seien häufiger auf Sozialleistungen angewiesen.

„Dies sind Zustände, die die Initiatoren des weltweiten Frauentags eigentlich überwinden wollten. Grund genug also, den Internationalen Frauentag immer wieder zu nutzen, um auf dieses Ungleichgewicht hinzuweisen“, so Meenzen. Dazu gehören für die Linken im Saale-Holzland traditionell auch Blumen, um sich bei den Frauen zu bedanken, die tagtäglich hart arbeiten, Kinder, Kranke und Pflegebedürftige versorgen, den Haushalt schmeißen.