Rothenstein plant einen neuen Dorfplatz

Es dauert noch bis ins Jahr 2021 hinein, dann ist das Millionenprojekt Ortsumfahrung Rothenstein fahrbereit und die Gemeinde am südlichen Ende von Jena findet ihre lang ersehnte Ruhe, wenn der Verkehr durch den neuen Tunnel rollt. Doch im Hintergrund laufen Planungen, wie nach dem Rückbau der alten Bundesstraße das Gesicht des Ortskerns verändert wird. Darüber und über andere Projekte sprachen wir mit Bürgermeister Matthias Kühne.

Herr Kühne, was steht 2020 in der Gemeinde Rothenstein an?

2020 ist das letzte Jahr der Tunnelbauphase, was für uns bedeutet, dass wir die Planungen für den Rückbau der alten Bundesstraße konkretisieren. Für die Gestaltung des Bereichs in Rothenstein sowie am Dorfanger im Ortsteil Oelknitz haben wir Arbeitsgruppen mit dem Planungsbüro vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr gegründet und lassen unsere Ideen einfließen.

Welche Ideen hat die Gemeinde für den Bereich der alten B88 unterhalb der Kirche?

Wir haben eine alteingesessene Architektin beauftragt, die noch weiß, wie der Platz früher gestaltet war. Bevor die Bundesstraße dort ausgebaut wurde, standen kleinere Häuser entlang der heutigen Bahnstrecke. Ziel ist es, dort wieder Gebäude zu errichten, die die Gemeinde vermieten kann – zum Beispiel an Krankenpfleger – sowie beim früheren Ratskeller wieder einen schönen Dorfplatz entstehen zu lassen, an dem Bäume gepflanzt werden.

Eine Idee war vor einiger Zeit auch, dort für die Feuerwehr einen Neubau zu errichten.

Das mussten wir verwerfen, stattdessen wollen wir die alte Halle in Oelknitz ausbauen, die am früheren Konsum am Dorfanger angebaut ist. Der Bauanträge wurden bereits beim Landratsamt gestellt.

Die Halle soll saniert und ausgebaut werden?

Ja, sie wird komplett umgebaut mit Schulungs- und Werkstatträumen. Die Planungskosten liegen bei 1,1 Millionen Euro.

Mit welcher Förderung rechnen Sie?

Nur mit der Standardförderung. Wir bekommen zwei Stellplätze à 90.000 Euro gefördert, mehr erhalten wir leider nicht.

Das heißt, die Gemeinde muss eine knapp Millionen Euro selber stemmen.?

Ja. Wir brauchen zudem ein größeres Feuerwehrfahrzeug, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10). Unsere beiden vorhandenen sind über 20 Jahre alt. Vom Landkreis kam das Okay, dass wir bei der Förderliste ganz oben stehen. Das wären 80.000 Euro.

Von insgesamt...?

...400.000 Euro. Was schade ist: Unsere Feuerwehr ist später Erstausrücker für den Tunnel, doch wir erhalten keine höheren Förderungen für Neubeschaffungen. Die Investitionen, die auf uns zukommen, sind schon horrend. Wir müssen dafür auch Kredite aufnehmen und die Ausgaben über die nächsten zwei, drei Jahre staffeln. Am Sportplatz wollen wir in diesem Jahr zudem noch eine neue Abwasserdruckleitung schaffen. Unser Ziel ist daher, ins Dorferneuerungsprogramm hineinzukommen. Wir haben schon mit vielen Ämtern gesprochen. Wenn wir es schaffen, würden wir bis 2027 teilweise 70 Prozent der Maßnahmen gefördert bekommen. Das wäre natürlich eine große Chance.

Die Umleitung der Bundesstraße 88 führt bereits seit gut einem Jahr durch den Ortsteil Oelknitz und wird noch mehr als ein Jahr andauern. Wie ist die Stimmung im Dorf?

Für die Anwohner direkt am Dorfanger ist es weiterhin nicht gemütlich. Aber es ist eine andere Akzeptanz vorhanden, wir haben schon gut ein Jahr geschafft. Für uns Oelknitzer ist es wesentlicher einfacher als anfangs gedacht, in die Umleitungsstrecke hineinzukommen. Die Anforderungen an den Dorfanger sind aber schon erheblich, so mussten wir das Erntefest absagen und müssen es auch wieder in diesem Jahr, weil es direkt neben der umgeleiteten Bundesstraße nicht stattfinden kann.

Eine öffentliche Beratung zum Rückbau der alten Bundesstraße 88 ist am Dienstag, 7. Januar, 18 Uhr, in die Alte Schule am Kirchweg in Rothenstein. Die Plätze sind auf 20 begrenzt.