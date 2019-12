Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rothensteiner Diamantpaar voller Tatendrang und guter Laune

Dass Heinz Bocker 1956 mit seinem Ifa-Motorrad nach Rothenstein knatterte und in den Ratskeller einkehrte, war die wohl beste Entscheidung seines Lebens. Damals bat er Edelgard Opel zum Tanz, die er schon aus der Gaststätte in Großbockedra kannte. Es funkte, sagt man heute. Edelgard lächelt dazu nur. „Er war ein guter Tänzer, ich war eine gute Tänzerin“, erinnert sie sich. Deswegen durfte Heinz sie nicht nur am späten Abend zurück nach Großbockedra fahren, sondern auch das gemeinsame Leben mit ihr beginnen, das mit der Hochzeit am 19. Dezember 1959 feierlich eingetragen wurde.

Das Diamantpaar sprudelt 60 Jahre später vor guter Laune und Tatendrang. Viele Gratulanten wurden am Donnerstag empfangen und bewirtet, bis es schließlich zum Feiern mit der Familie in den Gasthof nach Bibra ging. Dass ihre beiden Töchter, die vier Enkel und der eine Urenkel nahe bei ihnen in Rothenstein und in Jena wohnen, freut sie sehr.

Jenaer Gaststätte „Zum Bären“ mit Gemüse versorgt

Edelgard dürfte Marktgängern in Jena bekannt sein, schließlich verkauft sie immer freitags ihr eigen gezogenes Gemüse, Obst sowie Blumen, „weil es mir Spaß macht“, wie die 80-Jährige sagt. Sie stammt aus einer Familie mit Landwirtschaft, ist selbst gelernte Landwirtin, aber war in ihrem Berufsleben auch Gastwirtin, Verkäuferin im Konsum, Mitarbeiterin in einer Versicherung und eben Kleinsterzeugerin für Obst, Gemüse und Blumen.

Zu DDR-Zeiten belieferte sie so auch Jenaer Gaststätten wie den „Bären“ und das Interhotel mit frischen Waren.

Heinz, 82 Jahre alt, lernte in vierter Generation Schneider und arbeitete in der familieneigenen Schneiderei in Oelknitz. Dorthin holte er schließlich auch seine Edelgard, die ihre Heimat Großbockedra verließ, weshalb anfangs ihr Großvater murrte: „Was willst du mit ‘nem Schneider, willste Knupplöcher machen?“

Heute lachen sie über diese und andere Episoden ihrer gemeinsamen Zeit. Und Schneider blieb Heinz ohnehin nicht, denn das Gewerbe brach ein. Er wechselte 1966 als Zivilangestellter zu den DDR-Grenztruppen und arbeitete als Disponent, erzählt er.

Volksmusik ist gemeinsame Leidenschaft

Während Heinz gern mal zur Jagd geht, liebt Edelgard das Stricken. Ein Hobby verbindet sie sehr: „Volksmusik lieben wir“, sagt Edelgard, da lassen sie kaum eine Veranstaltung dieser Art im Saale-Holzland-Kreis aus. Edelgard selbst singt zudem im gemischten Chor in Rothenstein.

Zu einer ordentlichen Diamanthochzeit gehört auf dem Dorf übrigens ein Polterabend dazu, den die Lindenfreunde am Dienstag für das Jubelpaar organisierten. So schmückten die Freunde den Eingang des Wohnhauses mit Fichtenzweigen und setzten obenauf eine kleine Erinnerung an die gemeinsamen Ehejahre. Die magische Zahl „60“ glitzert jetzt vom Schild herab.