Jena. Glasscherben im Sand: Am Kubus-Zentrum in Jena haben erneut Rowdys auf der Außenfläche randaliert.

Rowdys wüten erneut in Lobeda-West

Rowdys wüteten erneut auf der Außenfläche des Kubus’. Mitarbeiter des Kommunalservices Jena (KSJ) haben Glasscherben im Sand der Beachvolleyballanlage entdeckt. Die Anlage musste daraufhin gesperrt und der Sand ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür beziffert der KSJ mit 11.000 Euro. Dieser Vorfall ist ganz besonders ärgerlich, da der Beachvolleyballplatz erst im Juli neuen Sand und neue Netze bekommen hat.

Es ist nach Angaben der Stadt nicht der erste Vandalismus-Vorfall in Lobeda-West. So hatten Unbekannte im November die freien Spielflächen auf dem Kubus-Gelände stark vermüllt hinterlassen. Zudem gab es dieses Jahr mehrere Vorfälle am Sportkomplex in Lobeda-West. Hier hatten Jugendliche einen Hausmeister körperlich bedrängt, einen Feuerlöscher am Eingang Richtung Saaletalschule entleert und einen Feuerwerkskörper gezündet.

„Die steigenden Kosten aufgrund von Vandalismusvorfällen stellen uns als Stadt vor große Herausforderungen“, sagt der zuständige Dezernent Benjamin Koppe (CDU). Gemeinsam mit Polizei, Ordnungsamt, Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt, Streetwork sowie den Eigenbetrieben KSJ und Kommunale Immobilien Jena sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um weiteren Vorfällen vorzubeugen, hieß es.