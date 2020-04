Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rückkehr zum Alltag: SHK wartet auf Ansage vom Land

Noch warten die Behörden im Saale-Holzland auf konkrete Anweisungen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Landrat Andreas Heller hat am Donnerstag an der Telefonkonferenz des Thüringer Ministerpräsidenten mit den Landräten und Oberbürgermeistern teilgenommen. Hier ging es detailliert um die Schlussfolgerungen der Landesregierung aus den Ergebnissen der Videoschaltkonferenz der Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin vom 15. April. Im Ergebnis hatte das Land angekündigt, seine Verordnungen zur Eindämmung von SARS-CoV-19 anzupassen und die Quarantäneverordnung zunächst bis zum 4. Mai zu verlängern. „Wir erwarten jetzt umgehend die neuen Regelungen vom Land, damit wir für die Umsetzung alles in die Wege leiten können“, so der Landrat.

„Das betrifft uns als Schulträger insbesondere mit der angekündigten schrittweisen Wiederöffnung der Schulen. Aber auch das Gesundheitsamt und die unterstützenden Ämter und Behörden brauchen konkrete Festlegungen für die Kontrolle der verlängerten bzw. neu festgelegten Schutzmaßnahmen.“

Die Zahl der bekannten Corona-Infektionen im Saale-Holzland-Kreis ist auch am Donnerstag, 16. April, bis zum Nachmittag nicht weiter angestiegen.

Die Zahl der genesenen Personen wird sich voraussichtlich bis zum 18. April so weit erhöhen, dass dann nur noch etwa fünf Patienten als aktive Fälle gelten.

Aktuell sind im Landkreis noch 103 Personen in Quarantäne; für 727 endete die Quarantänezeit bereits. Mit Ablauf des 16. April endet die Quarantänezeit für weitere 41 Personen.