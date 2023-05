Rüdiger Grunow liest in Jena-Winzerla

Juri Gagarin am 18. Oktober 1963 bei seinem Besuch in Jena.

Jena. Der Autor stellt seinen neuen Roman „Ich würde doch nach Jena gehen“ vor

Rüdiger Grunow liest am Mittwoch, 24. Mai, in der Aula der Galileo-Schule Jena. Er stellt seinen neuen Roman „Ich würde doch nach Jena gehen“ vor, der unter anderem wieder die DDR-Zeit beleuchtet. Der Roman spielt in der Zeit von 1938 bis 1995 und enthält neben Erzählpassagen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit natürlich Jenaer Zeitgeschichte wie die Zeiss-Demontage, den 17. Juni, den Besuch Juri Gagarins und Siegmund Jähns, die Wendezeit sowie die Entwicklung des Karnevals nach 1955. Das Geschehen ist in eine fiktive Familiengeschichte eingebunden. Der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 24. Mai, 18 Uhr, Oßmaritzer Straße 12