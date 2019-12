Rund um Jenas Weihnachtsbaum sind die gefragtesten Plätze

Die Freude steht ihm ins Gesicht geschrieben, den Daumen reckt er hoch – Bernd Wohlleben aus Jena-Lobeda ist der strahlende Gewinner des Superpreises der diesjährigen Jenaer Weihnachtsmarkt-Tombola, eines Mercedes der A-Klasse.

„Da müssen wir wohl umsteigen vom VW-Golf in den Flitzer“, lacht der Rentner seine Frau Elvira an. Und er weiß auch schon, wohin es gehen wird mit dem neuen Auto: nach Hamburg zum Musical. „Das haben wir schon lange geplant“, erzählt der Senior, der 46 Jahre Ordner beim FC Carl Zeiss war.

So viel Glück wie er hatte nicht jeder, der eins der 70.000 Tombola-Lose gekauft hatte. Aber immerhin konnten sich 19 Frauen und Männer auch über stattliche Hauptpreise freuen, die am Sonntag auf der Marktbühne gezogen wurden.

Ein Fernseher, eine Action-Kamera, Reise- und Fitness-Gutscheine gehörten dazu. Gewonnen haben in jedem Fall die Kinderhilfestiftung Jena, das Saalebetreuungswerk der Lebenshilfe und die Sailing Kids. Sie erhielten zusammen 32.000 Euro, den Erlös der diesjährigen Tombola.

Jenaer Weihnachtsmarkt zieht auch viele Auswärtige an

Ein bisschen was von der Freude der Gewinner strahlt auch auf die Leute ringsum ab. Auch am letzten Tag des Weihnachtsmarktes war dieser wieder Treffpunkt für Jenaer und Gäste aus der Nachbarschaft. Familien wie die Herrmanns aus Weimar kamen vor allem, „weil es bei uns keinen Weihnachtsrummel gibt“. Man habe in der Klassikerstadt zwar eine Eisbahn, um die sicher viele Jenaer die Weimarer beneiden, aber eben keine Berg-und-Tal-Bahn und kein Riesenrad.

Doch glücklicherweise komme man ja mit dem Zug schnell von dort nach hier – und deshalb stand dem Riesenradvergnügen der Kinder dann nichts mehr im Weg. Und auch die Eltern konnten ohne Sorgen einen Winzerglühwein vom Weingut Proppe genießen. „Der schmeckt wirklich besser als so manches andere, viel zu süße Getränk“, lautet das Urteil des jungen Familienvaters.

Das fanden offenbar auch zahlreiche andere Marktbesucher, denn am kleinen Stand in der Rathausgasse, die gemeinsam vom Landgrafen-Wirt Daniel Reichel und Winzer Wolfram Proppe betrieben wird, machten viele bei einem Winzerglühwein Halt.

Landgrafenwirt zufrieden mit seiner Weihnachtsmarkt-Premiere

Die Frage nach dem Geheimrezept des süffigen Getränks beantwortet Proppe freigiebig: „Der Wein kommt aus der Region, allerdings nicht nur vom Gleisberg, sondern auch von Weinbergen eines Kollegen aus dem Saale-Unstrut-Gebiet. Und dann ist alles eine Sache der Gewürze. Wir haben in der Küche des Feinkostwerks eine Weile herumprobiert und verkostet“, sagt er lachend.

Landgrafenwirt Reichel ist mit der Weihnachtsmarkt-Premiere ganz zufrieden. „Der Standort hier ist aber nur sub-optimal, auf dem Marktplatz selbst wäre es natürlich besser. Die Stadt will ja eigentlich mehr regionale Anbieter haben auf dem Weihnachtsmarkt, wir haben auch Interesse wiederzukommen, aber wir wollen nicht in der letzten Ecke stehen“, sagte Reichel. Er werde mit der Stadt noch Einiges zu bereden haben.

Der 4. Advent war der letzte Tag des Jenaer Weihnachtsmarktes. Händler wie die Damen vom Sternenladen aus Leipzig waren zufrieden mit den Geschäften. Foto: Foto: Angelika Schimmel

Tannenbaumverkäufer Ingo Junold, seine Tochter und Frau Susan, die auch die Waffelhexe des Marktes ist, sind auch im nächsten Jahr wieder dabei. Foto: Foto: Angelika Schimmel

Marktmeister Oliver Klinke weiß, dass natürlich alle Händler am liebsten auf den Marktplatz wollen. Dort seien die Standgebühren aber etwas höher als außerhalb. „Und hier müssen die Stände natürlich auch besonders ansprechend gestaltet werden. Es gibt da schon einen Wettbewerb zwischen den Betreibern“, sagt er.

Stadt Jena möchte am Weihnachtsmarkt-Mix festhalten

Über die Modalitäten für den nächsten Markt werde man noch reden. „Wir haben jedes Jahr fünf bis sieben Neuzugänge auf dem Markt, deshalb können die Besucher auch immer etwas Neues entdecken“. Das soll so bleiben. Bewerbungsschluss für den Weihnachtsmarkt 2020 sei vier Monate vor dessen Beginn, also im schönsten Hochsommer.

Am Sonntag war in Jena die letzte Gelegenheit, auf dem Weihnachtsmarkt Glühweinduft zu schnuppern, sich mit Freuden unterm Lichterbaum zu treffen oder aus dem Riesenrad einen Blick auf die weihnachtlich geschmückte Stadt zu werfen. Foto: Foto: Angelika Schimmel

Bleiben soll nach den Vorstellungen der Stadt auch die diesjährige Gestaltung des Rummels auf dem Eichplatz. „Wir sind da etwas zusammengerückt, dadurch ist es kuschliger, und es gibt noch einige Parkplätze auf dem Eichplatz“, sagte Klinke.

Er wisse, dass die Innenstadtinitiative das anders wolle – keinen Rummel, dafür alles Parkplätze. Aber das sei nicht das Konzept der Kommune.

Gerade die Kombination von bunten Ständen mit Geschenken und weihnachtlichen Waren sowie vielen kulinarischen Offerten auf dem Marktplatz, dem Weihnachtsrummel auf dem Eichplatz und dem Historischen Weihnachtsmarkt am Johannistor sei das Besondere, das auch viele Gäste von außerhalb nach Jena locke.