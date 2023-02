Saalbahn zwischen Jena und Orlamünde voll gesperrt: Starke Einschränkungen für Reisende

Ein Bus im Auftrag von Abellio wartet am Paradiesbahnhof in Jena auf Reisende in Richtung Orlamünde.

Jena. Wegen Bauarbeiten auf der Bahnstrecke von Jena nach Saalfeld fallen die Züge von drei Bahnanbietern aus: Die Auswirkungen sind groß.

Am Montag war so mancher Bahnpendler in Ostthüringen überrascht: Statt eines Zuges wartete ein Bus auf ihn. Auf der Saalbahn müssen Reisende in den kommenden drei Wochen viel Geduld aufbringen. Die Strecke ist zwischen Jena-Göschwitz und Orlamünde gesperrt. Die Ersatzbusse brauchen länger als die Züge.

Hintergrund sind Bauarbeiten zum Tausch von Schwellen. Nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen am 3. Juni 2022 hatten Inspektoren der Deutschen Bahn bundesweit 200.000 Schwellen eines bestimmten Bautyps und Herstellers überprüft, in dessen Folge 137.000 Schwellen zu tauschen sind.

Betonkrebs macht den Schwellen zu schaffen

Die Ergebnisse der materialtechnischen Untersuchungen und technischer Gutachten unabhängiger Prüfinstitute legen nahe, dass ein Herstellungsfehler vorliegen könnte: Die Schwellen weisen teilweise Unregelmäßigkeiten in der Material­beschaffenheit auf, erläutert die Bahnsprecherin. Das Phänomen tritt bei bestimmten Materialzusammensetzungen auch bei Betonfahrbahnen, beispielsweise auf Autobahnen, auf und wird Betonkrebs genannt.

Verkehrt statt des Zuges: Ein Bus, der für Abellio im Schienenersatzverkehr unterwegs ist. Foto: Tino Zippel

Betroffen ist nun vom Austausch der Abschnitt der Saalbahn der zwischen Göschwitz und Orlamünde, was für den Zugverkehr von Abellio, der Deutschen Bahn und der Erfurter Bahn zu Einschränkungen führt. Geplant ist die Totalsperrung bis zum 1. März 2023. Abellio setzt verschiedene Buslinien ein, die vom Jenaer Paradiesbahnhof teils bis Orlamünde, bis Rudolstadt oder bis nach Saalfeld fahren. Auch beim Franken-Thüringen-Express müssen Passagiere im Teilabschnitt auf den Bus umsteigen.

Erfurter Bahn setzt Busse zwischen Jena-Göschwitz und Pößneck ein

Die Strecke der Erfurter Bahn zwischen Jena-Saalbahnhof und Pößneck wird nur im Abschnitt von Jena-Göschwitz bis Pößneck im Schienenersatzverkehr durch Busse bedient. Zwischen Göschwitz und Saalbahnhof fallen die Fahrten aus. Alle Bahnanbieter weisen darauf hin, dass die Fahrradmitnahme in Bussen nur eingeschränkt möglich ist.

Die Baustellen-Fahrpläne im Überblick:

• Änderungen bei der Deutschen Bahn

• Änderungen bei Abellio für die Fahrtrichtung Saalfeld nach Naumburg und Naumburg nach Saalfeld

• Änderungen bei der Erfurter Bahn auf der Linie Jena-Saalbahnhof nach Pößneck unterer Bahnhof