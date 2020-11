Saale-Holzland: 13 Corona-Infektionen in Pflegeeinrichtung

Wie das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises am Freitag mitteilt, sind dem Gesundheitsamt am Donnerstag 19 weitere Corona-Fälle im Landkreis gemeldet worden. Zudem meldet die Behörde einen Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.