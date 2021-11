Ein Ausschnitt des UFZ-Dürremonitors des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig zeigt den Gesamtboden-Dürre-Status des Saale-Holzland-Kreises am 1. November 2021. Zum Vergleich zeigt der kleine Kartenausschnitt die Farbgebung für ganz Thüringen im Dürrejahr 2018 am 1. November. Je röter, desto trockener ist der Gesamtboden.