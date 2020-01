Saale-Holzland: Guter Zweck oder reine Geldmache mit Altkleidern

Die Hose ist zu klein geworden, das T-Shirt aus der Mode und das Kind dem Strampler entwachsen. Wohin mit den Sachen, die zu gut zum Wegwerfen sind? Ab in den Altkleidercontainer, die alle naselang auf städtischen Flächen stehen. Zum Beispiel zu Beginn der Bibraer Landstraße in Kahla. Dort müssen sich die Bürger zwischen vier Containern von unterschiedlichen Betreibern entscheiden. Wir haben recherchiert, welcher Anbieter seriös ist und wo die jeweilig eingeworfenen Sachen landen.

Nehmen wir die beiden rechten Container von den Maltesern, der katholischen Hilfsorganisation, die in Thüringen ihren Sitz in Erfurt hat. In die Landeshauptstadt gelangen die Textilien aber vermutlich nicht, denn dort es existiert keine Kleiderkammer der Maltester.

Überhaupt wird nur ein geringer Anteil in Kleiderkammern der Malteser weitergegeben, heißt es auf der Website der Organisation. Die Textilien werden vielmehr nach Osteuropa, Afrika und in den Mittleren Osten exportiert. Und das hat einen Grund: Die Kooperationsfirma FWS mit Sitz in Bremen kümmert sich für die Malteser um die Altkleidersammlung nach dem sogenannten Verwertermodell, nach dem viele karitative Sammler verfahren und das nach Angaben der Verbraucherzentrale seriös sein kann. So wird mit dem Verkauf der Altkleider Geld gesammelt, das später in andere Hilfen fließt.

Ausgedientes wird zu Putzlappen oder Recyclingmaterial

Der Kooperationspartner der Malteser sortiert händisch und verkauft gut erhaltene Textilien beziehungsweise reicht jene, die nicht mehr als Secondhand gelten, an Hersteller von Putzlappen und Recyclingmaterial weiter. Die Erlöse sollen sozialen und humanitären Aufgaben zugutekommen. Insgesamt stehen 41 Altkleidercontainer der Malteser im Saale-Holzland-Kreis. Je Woche bzw. aller 14 Tage werden die Container geleert, teilt eine Sprecherin für den Malteser Hilfsdienst mit. Falls ein Container zu voll ist, würde auch nach Anruf der Bürger einen bis zwei Tage später gehandelt.

In Apolda sortieren Mitarbeiterinnen für die Unternehmensgruppe Texaid Altkleider. Foto: Katja Dörn (Archiv)

Sortieranlagen für Altkleider gibt es auch in der Nähe: Die Unternehmensgruppe Texaid betreibt in Apolda ein Werk und verkauft einen Teil der noch gut erhaltenen Kleider in den Second-Hand-Läden namens Resales, wovon es einen am Markt in Jena gibt, der Rest dient später als Putzlappen oder kann als textiler Rohstoff für Trittschalldämmungen eingesetzt werden.

Gut 50 Prozent der sortierten Kleider werden aber nach Afrika, Osteuropa oder Asien verkauft. Ob Exporte dortige Textilfabriken zerstören, wird immer wieder kontrovers diskutiert. Mit dem Ankauf und dem Handel der Sachen verdienen indes viele Menschen in anderen Ländern.

Siegel weisen auf Gemeinnützigkeit hin

Nun zum zweiten Container, auf dem das Logo der Humana Kleidersammlung prangt. Die Organisation wirbt auf ihrer Internetseite dafür, dass Überschüsse des Unternehmens sozial eingesetzt werden. Auch bei ihnen werden die Textilien bis nach Afrika und Asien geschickt.

In der Vergangenheit geriet die Organisation immer wieder in Kritik, da Gelder in das Tvind-Geflecht einflossen, zu dem die Kleidersammlung gehört. Tvind wurde von Lehrern in Dänemark gegründet, die ein alternatives Schulsystem etablierten. Ein Tvind-Sprecher wurde 2009 wegen Betruges verurteilt.

Heute setzt Humana auf Transparenz und veröffentlicht auf der eigenen Website den Gesellschaftervertrag sowie die Jahresberichte. Ein offizielles Siegel, das die Gemeinnützigkeit erkennen lässt, ist indes nicht am Container zu finden.

Landesverwaltungsamt vergibt Genehmigungen

Und der unbeschriftete Container in Kahla? An einer Ecke prangt nur ein Hinweis zum Hersteller des Containers, nicht aber zum Eigentümer. Auch dem Abfall-Dienstleistungsbetrieb des Kreises ist dieser unbekannt. Die Genehmigungen für die Container erteilt das Thüringer Landesverwaltungsamt, teilt die Kreissprecherin auf Nachfrage mit. Der Dienstleistungsbetrieb des Kreises könne nur Stellungnahmen abgeben. So sei in der Vergangenheit zweimal das Aufstellen von Containern unseriöser Altkleidersammler verhindert worden. Der überwiegende Teil der 145 Anträge geht auf gewerbliche Nutzer zurück, nur sieben Container stehen aus gemeinnützigen Gründen im Saale-Holzland.

Kommunale Sammler existieren auch, zum Beispiel die Stadt Jena, die mit dem Dienstleistungsbetrieb Kommunalservice Jena seit einigen Jahren selbst Kleidung sammelt. Die Einnahmen fließen in den städtischen Haushalt.

Übrigens: Wer Kinderkleidung übrig hat, kann diese zweimal im Jahr auch beim Kinderkleidermarkt im Rosengarten verkaufen. Der nächste Termin ist Anfang März. Außerdem verkauft der Second-Hand-Laden in der Kahlaer Saalstraße Kinderkleidung.

Zur Sache: Wer ist seriös?

Die Verbraucherzentral empfiehlt, nur an Sammlungen zu spenden, die mit einer deutschen Adresse und Festnetznummer erreichbar sind. Verlässliche Altkleidersammler haben zudem oft das DZI Spendensiegel vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen, das Logo „Fairwertung“ oder das BSVE Qualitätssiegel Alttextilsammlung auf den Container aufgedruckt.

Die Finger sollte man grundsätzlich von Sammlungen lassen, die per Postwurfsendung auffordern, Kleidung vor der Haustür abzustellen. Diese sind nach Angaben von „Fairwertung“, dem Dachverband der gemeinnützigen Organisationen, meist nicht bei Behörden angezeigt.