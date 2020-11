Saale-Holzland kontrolliert Corona-Regeln intensiver

Ein vierköpfiges Team unterstützt seit gut einem Monat das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. Die Mitarbeiter stammen aus verschiedenen Ämtern des Landratsamtes, teilt eine Sprecherin mit. Der Covid-19-Koordinierungsstab habe sich für diesen Schritt eingesetzt.

Nach der Thüringer Corona-Grundverordnung ist der Landkreis mit seinem Gesundheitsamt für die Kontrollen zuständig. Zuletzt hatten allerdings auch die kommunalen Ordnungsämter den Kreis unterstützt, ihnen dankt Landrat Andreas Heller (CDU), ebenso wie der Polizei. Diese ist laut Gesetz zur Unterstützung vorgesehen.

Das nun aufgestockte Kontrollteam kümmert sich unter anderem um Infektionsschutz- beziehungsweise Hygienekonzepte in Geschäften und anderen Einrichtungen. Außerdem müssen die Mitarbeiter kontrollieren, ob die Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen eingehalten wird. Festlegungen nützten nur etwas, wenn sie auch überprüft würden, sagt der Landrat. „Wir kontrollieren auch an Wochenenden, und wir führen – wo nötig – auch Nachkontrollen durch.“

Datenschutz bei Gästelisten teilweise nicht eingehalten

Innerhalb eines Monats seien 114 Kontrollen protokolliert worden. Oft sei dies nach Hinweisen von Bürgern der Fall gewesen, also anlassbezogen. 34 Einkaufsmärkte, 8 Bäcker und 11 Fleischer seien unter die Lupe genommen worden. Dort, wo Kunden keine Maske trugen, vereinbarte das Gesundheitsamt Nachkontrollen, teilt der Kreis mit. Außerdem fehlten in einigen Geschäften die Infektionsschutzkonzepte. In Gaststätten – 26 wurden vor der bundesweiten Schließung kontrolliert – wurden Verstöße gegen den Datenschutz bei den Gästelisten festgestellt, so seien Daten unter anderem zu lange aufbewahrt worden. Auch in Friseurläden, Tankstellen, in einer Fahrschule und einer Spielhalle mussten die Infektionsschutzkonzepte vorgezeigt werden.

Ob zuletzt auch Bußgelder verhängt werden mussten, konnte eine Sprecherin des Kreises auf Nachfrage nicht beantworten, da die Informationen aus dem Gesundheitsamt eingeholt werden müssen. Dort habe „derzeit die Bekämpfung des Virus und die Bearbeitung der Pandemie-Folgen“ Vorrang vor Anfragen.