Saale-Holzland mit siebthöchster Corona-Inzidenz bundesweit

Eisenberg/Stadtroda. Thüringer Gesundheitsministerium meldet 460 Neuinfektionen allein am Samstag im Saale-Holzland

Über das Wochenende sind im Saale-Holzland-Kreis erneut Hunderte Corona-Infektionen bestätigt worden. Das Thüringer Gesundheitsministerium meldete am Sonntag einen nochmals deutlich gestiegenen Inzidenzwert von 2.728,9. Das Robert-Koch-Institut gibt auf seiner Internetseite gar einen Wert von 2731,4 an. Das sei im bundesweiten Vergleich der Landkreise der siebthöchste Wert.

Landkreis weiterhin in der Basisstufe

Laut Gesundheitsministerium sind allein am Samstag in der Region 460 Covid-19-Fälle bestätigt worden. Am Freitag seien es 271 gewesen. Insgesamt habe es seit Beginn der Pandemie im Saale-Holzland 21.631 Corona-Fälle gegeben.

Bei einer Hospitalisierungsinzidenz von 9,7 gilt im Landkreis in Sachen Infektionslage aber weiterhin die Basisstufe. Die Hospitalisierungsinzidenz beschreibt, wie viele Covid-19-Fälle unter den in den letzten 7 Tagen gemeldeten Fällen bezogen auf 100.000 Menschen derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.