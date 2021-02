Saale-Holzland: Telefonische Anmeldung für Sperrmüll entfällt

Die telefonische Anmeldung von Sperrmüll, Schrott sowie Elektroalt- und Elektronikgeräten ist im Saale-Holzland-Kreis zurzeit nur begrenzt möglich. Das Sperrmülltelefon (03641/47 253-14) sei wegen kurzfristiger, quarantänebedingter personeller Ausfälle beim Entsorger nur begrenzt nutzbar, teilt Werkleiter Ingo Kunze mit.

Die Bürger sollen auf die Anmeldung über die Website www.saaleholzlandkreis.de//Abfallwirtschaft, per E-Mail an info-jena@veolia.com und per Postkarte beziehungsweise orangefarbener Anmeldekarte zurückgreifen. Eine Anmeldung per Fax unter 03641/47 253-20 sei ebenfalls möglich.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter der Abfallberatung unter Tel. 036691/4800, Fax an 036691/48010 oder per E-Mail an mail@awb-shk.de bereit.